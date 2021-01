Chirurgia per la cura dell'obesità, l'Ospedale Buccheri La Ferla riconosciuto centro di eccellenza dalla Sicob

obesitą

Chirurgia per la cura dell'obesitą, l'Ospedale Buccheri La Ferla riconosciuto centro di eccellenza dalla Sicob

Negli ultimi dodici mesi all'Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli sono stati eseguiti oltre 100 interventi di chirurgia bariatrica e 30 di chirurgia post bariatrica, su pazienti provenienti da tutto il territorio nazionale.

All’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, diretta dal dott. Cosimo Callari, è stato assegnato un importante riconoscimento dal parte della SICOB (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche) quale "Centro di Eccellenza per la cura dell’obesità". Tale assegnazione la riconferma quale realtà di primissimo piano nella cura dell'obesità, non solo in ambito regionale ma anche nazionale.

Il riconoscimento della Società nell’ambito della chirurgia bariatrica viene assegnato solo a centri che abbiamo i seguenti requisiti: inserisce la casistica nel Registro Nazionale SICOB, dispone di un follow-up dei pazienti superiore al 50% regolarmente inserito nel Registro Nazionale SICOB, è formato da un team multidisciplinare iscritto alla società (Chirurgo - Nutrizionista - Psicologo/Psichiatra), esegue un minimo di 4 procedure chirurgiche, ha un volume minimo di attività annuo pari a 100 casi e un volume minimo di 15 re-intervento surgery annuo.

In Italia, gli obesi sono circa 6.000.000, il 10% della popolazione. Un numero elevato, che ci pone tra le nazioni con il maggior numero di persone che supera di almeno il 40% il proprio peso ideale. Un obeso, ha un’aspettativa di vita inferiore di 10 anni rispetto a quella di un coetaneo con peso normale. L’obesità è considerata un importante fattore di rischio per l’insorgenza di gravi patologie: diabete mellito di tipo 2, ipertensione arteriosa, infarto del miocardio, insufficienza respiratoria, cancro al pancreas, al colon e al seno, ipercolesterolemia, vasculopatie, malattie articolari, ictus, problemi epatici ed insufficienza renale, problemi della sessualità e limitazioni gravissime nei movimenti. La chirurgia bariatrica, porta ad un cambiamento dell’anatomia e ricrea il senso di sazietà, abbassa il senso di fame e attiva il metabolismo basale. Fondamentale è l’associazione di un cambiamento di stile di vita, sia a livello nutrizionale che fisico.

«Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento – dichiara il dott. Cosimo Callari - che premia l’esperienza maturata in questo tipo di chirurgia. Il nostro è un centro all'avanguardia che dispone di un team multidisciplinare di professionisti: psicologo, dietista, anestesista, chirurgo in grado di offrire una qualificata chirurgia bariatrica con diversi tipi di interventi: sleeve gastrectomy, bypass gastrico, mini gastric bypass, re-do surgery. Il gruppo affronta insieme il percorso preoperatorio, la degenza e il follow-up. Inoltre, all’interno dell’Ospedale sono attive altre specialità di eccellenza irrinunciabili per trattare in piena sicurezza questa patologia: terapia intensiva, radiologia, endoscopia, chirurgia plastica ricostruttiva, fisiatria. Tutti gli interventi vengono eseguiti in anestesia generale e con tecnica laparoscopica, mini-invasiva, e pertanto, meglio tollerati, con una più veloce ripresa e con una dimissione in tempi più rapidi. La scelta di quale intervento adottare è il risultato del confronto tra l’opinione del team del centro obesità e quella del malato».

