ginnastica facciale

Combattere le rughe con la ginnastica facciale: ecco alcuni semplici esercizi

Non bastano le creme antirughe, se vogliamo che il nostro viso sia sempre fresco e ben definito serve la ginnastica facciale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/05/2018 - 12:31:16 Letto 340 volte

Non bastano le creme antirughe, se vogliamo che il nostro viso sia sempre fresco e ben definito serve la ginnastica facciale. Nella nostra faccia si trovano circa settanta muscoli: mantenerli in buona forma con un allenamento mirato e costante è il modo migliore per mantenere l’aspetto tonico del nostro volto e per contrastare la formazione delle rughe. Esistono alcuni esercizi specifici che possiamo eseguire in qualunque momento.

Il fitness facciale consiste nell’eseguire una serie di movimenti che mettono in movimento muscoli di solito pigri e inerti: si tratta di fare smorfie, gonfiare le guance, stiracchiare le sopracciglia e la fronte. Ci si può allenare in due modi: con una ginnastica isotonica, nella quale i muscoli si contraggono e si rilassano alternativamente, ripetendo più volte l’esercizio (di solito in serie da cinque o da dieci), oppure in modo isometrico, ossia contraendo i muscoli e mantenendo la posizione per il tempo di tre/quattro respiri. Il fitness facciale non ha controindicazioni e può essere praticato a qualsiasi età: devono essere caute solo le persone che si sono sottoposte a trattamenti di medicina estetica, come iniezioni di botox e filler. Ecco qualche esercizio da imparare e ripetere quotidianamente.

Riscaldamento – Si comincia stiracchiando i muscoli, ad esempio sgranando gli occhi, stirando le guance in grandi sorrisi, sporgendo la lingua e facendo le boccacce. Da non dimenticare qualche ciclo di respirazione profonda, eseguita rilassando l'addome e abbassando il diaframma, per concentrarsi e rilassarsi.

Per il collo - Appoggia entrambe le mani sul décollété e allunga il collo. Solleva il mento verso il soffitto e sposta la mandibola inferiore in avanti. Mantieni in tensione per cinque secondi, quindi rilassa (ripetere per cinque volte). Posiziona poi le mani chiuse a pugno sotto il mento: apri la bocca mentre fai opposizione con le mani. Oppure, con le mani nella stessa posizione, cerca di abbassare il mento verso lo sterno, sempre facendo opposizione con le mani (cinque volte). Questo esercizio è utile anche per rimodellare l'ovale del viso.

Per bocca e guance – Gonfia le guance a palloncino e mantieni la posizione per dieci secondi, poi rilassa. Ripeti per cinque volte. Gonfia quindi solo la guancia destra e, alternativamente la sinistra. Eventualmente, per un esercizio più intenso, si può premere sulle labbra con le dita di una mano per evitare la fuoriuscita dell'aria, e con l'altra spingere in dentro la guancia.

Per le labbra – Inspira e porta in avanti le labbra a cuore, poi soffia l’aria come per fare le bolle di sapore. Quando i polmoni sono vuoti, respira ancora e ripeti l’esercizio per dieci volte.

Per la bocca e per il mento - Stira le labbra fino a scoprire i denti in un sorriso. Pronuncia poi alternativamente e lentamente le lettere U & X, accentuando il più possibile il movimento (ripeti almeno cinque volte). L'esercizio aiuta anche a rimpolpare le labbra.

Per la zona degli occhi – Posiziona due dita sotto le sopracciglia verso le tempie e il pollice sotto gli occhi. Apri e chiudi lentamente gli occhi, opponendo resistenza al movimento con le dita. Ripeti per cinque volte.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!