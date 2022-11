mal di gola

Come curare il mal di gola con rimedi naturali?

Come prevenire e curare i disturbi di stagione come mal di gola.

Il mal di gola può essere causato da batteri o virus che danno luogo a un’infiammazione fastidiosa e dolorosa. Il primo caso è quello nel quale si manifestano conseguenze più severe, come febbre alta e placche, oppure ingrossamento delle tonsille; il secondo e più comune, invece, solitamente accompagnato da tosse, raffreddore e leggero innalzamento della temperatura, ha una guarigione più rapida ma può comunque arrecare un disturbo significativo. In entrambe le situazioni, dopo aver consultato un medico che selezioni la terapia migliore, è possibile ricorrere anche a dei rimedi naturali per accelerare il processo di guarigione.



Rimedi a base di miele

I benefici del miele, oltre a essere generici sull’organismo, sono anche particolarmente mirati in caso di mal di gola. Tra i metodi più utilizzati, vi è quello di sciogliere mezzo cucchiaino di curcuma in polvere in due cucchiaini di miele. Per comodità, è possibile prepararne in anticipo maggiori quantità, che verranno ben conservate in frigorifero. Basterà assumerne un cucchiaino al mattino per osservare gli effetti lenitivi, emollienti e antinfiammatori del miele, che può essere anche aggiunto come dolcificante alle bevande che si consumano nel corso della giornata. Per contrastare l’infiammazione alla gola, il più indicato è il miele di eucalipto.



Ma oltre al miele, il produttivo mondo delle api offre anche altre soluzioni, come la propoli, che viene impiegata in molti sciroppi e spray per svolgere un’azione localizzata benefica, grazie anche alle sue proprietà antibatteriche, molto utili per disinfettare la gola attaccata da questo tipo di agenti.

Le proprietà delle erbe

A proposito di sciroppi, quelli efficaci per curare il mal di gola in modo naturale possono essere anche a base di estratti vegetali, come il pino mugo o l’abete rosso che uniscono le loro proprietà balsamiche e lenitive alla dolcezza dello zucchero per arrecare sollievo. Se ne possono assumere fino a tre cucchiaini al giorno, anche in aggiunta a infusi e tisane.



I gargarismi

Le erbe balsamiche, inoltre, come timo, eucalipto e rosmarino, sono ottime anche per i gargarismi. Sono infatti utilizzabili per produrre un collutorio artigianale semplicemente tramite infusione. Anche in questo caso occorre mezzo litro di acqua e due cucchiai di erbe essiccate, da lasciar bollire per circa un quarto d’ora. Una volta che il composto si sarà raffreddato, sarà pronto.



In alternativa, i gargarismi possono essere fatti anche sfruttando le proprietà antisettiche del succo di limone, da spremere in un bicchiere di acqua tiepida. Se si opta per questa soluzione, bisogna prestare attenzione alla salute della bocca, in quanto l’acido contenuto nel succo di limone può facilmente aggredirne la mucosa e indebolire lo smalto dei denti. Pertanto, i gargarismi devono essere fatti con moderazione, non più di due volte al giorno, e immediatamente seguiti da un risciacquo con acqua.



Infusi e tisane: un vero toccasana

Infine, un ultimo rimedio naturale per combattere il mal di gola che sarà facilmente apprezzato consiste nel servirsi di infusi e tisane non solo per attenuare il fastidio, ma utile anche per trovare riparo dai rigori dell’inverno. Una pianta in grado di perpetrare un’azione antibatterica particolarmente spiccata (oltre a essere, in certa misura, un buon anestetizzante), è il garofano. I chiodi di garofano, infatti, non sono solo molto utilizzati in cucina, ma possono anche dare un aiuto significativo facendone bollire un cucchiaino nell’equivalente di una tazza di acqua per i consueti 15 minuti. Dal momento che il loro sapore è molto forte, occorrerà prima filtrare l’infuso per poterlo bere e, eventualmente, si può aggiungere del miele per renderlo più gradevole.



In alternativa al garofano, ci si può appellare alla famiglia delle mucillagini, come la malva o l’altea. Anche in questo caso si utilizzano essiccate, da mettere in ebollizione per produrre un infuso che andrà consumato caldo e sortirà un effetto emolliente e antinfiammatorio, riducendo il bruciore.



Le classiche caramelle contro il mal di gola

Infine, non scordiamo l’efficacia di altri rimedi che vengono proposti fin da bambini e che accompagnano i futuri adulti per tutta la vita: le caramelle. Naturalmente non tutte sono efficaci contro il mal di gola, ma occorre scegliere quelle che contengono gli ingredienti naturali che abbiamo appena menzionato, come le erbe balsamiche o le essenze di pino, abete, eucalipto. Solitamente all’interno della composizione rivestono un ruolo importante anche miele e propoli, altri importanti alleati per contrastare il mal di gola in modo naturale. Le caramelle sono utili soprattutto in caso il disturbo sia di natura virale, dal momento che affievoliscono anche un effetto collaterale molto fastidioso: la tosse.

