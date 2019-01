caduta dei capelli

Come far ricrescere i capelli? Mangiando patatine fritte

Secondo una nuova ricerca si può combattere la caduta dei capelli mangiando patatine fritte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/01/2019 - 14:35:37 Letto 370 volte

Secondo una nuova ricerca si può combattere la caduta dei capelli mangiando patatine fritte. Lo rivela un nuovo studio condotto da scienziati giapponesi, che dimostra come siano efficaci per combattere l’alopecia androgenetica. Si tratta di un disturbo che colpisce molte persone, in particolare uomini (circa il 70%).

Gli scienziati hanno condotto esperimenti sui topi, scoprendo che l’olio utilizzato per friggere le patate contiene una sostanza in grado di sollecitare i follicoli piliferi fino a far ricrescere il capello. Le cavie sono state rasate e poi trattate tramite iniezioni della sostanza. Già dopo le prime punture il dimetilpolisilossano sembra aver agito direttamente sui follicoli, stimolando la crescita dei peli. Questa sostanza agisce sui capelli come antischiuma e favorisce una maggiore stabilità termica.​

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!