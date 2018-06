gravidanza

Conoscere la data del parto da un test del sangue

In futuro sarÓ possibile conoscere la data del parto da una semplice analisi del sangue.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/06/2018 - 15:47:37 Letto 366 volte

In futuro sarà possibile conoscere la data del parto da una semplice analisi del sangue. Basterà osservare le molecole di Rna del feto che circolano nel sangue materno, trasportando le informazioni necessarie a produrre le proteine. La tecnica, messa a punto nell'università di Stanford e pubblicata sulla rivista Science, sembra promettente e potrà aiutare a ridurre i problemi legati alle nascite premature.

Con la collaborazione dello Statens Serum Institute, i ricercatori hanno lavorato su due gruppi di donne, raccogliendo i loro campioni di sangue durante la gravidanza: uno composto da 31 danesi, che avevano partorito a termine, e uno di 38 americane a rischio di parto pre-termine, perché già avevano avuto delle contrazioni o con un precedente parto prematuro. Dal gruppo delle donne che avevano portato a termine la gravidanza nei tempi previsti, è stato identificato "un gruppo di 9 molecole di Rna messaggero che sono una sorta di 'orologio' e indicano l'età del feto con la stessa accuratezza di un'ecografia", spiega Davide De Pietri Tonelli, coordinatore del laboratorio di neurobiologia dell'Rna dell'Istituto italiano di tecnologia (Iit) di Genova. Queste molecole però non hanno funzionato per prevedere in anticipo un eventuale rischio di parto pretermine.

Così i ricercatori hanno continuato a lavorare su entrambi i gruppi di donne, riuscendo a identificare altri 7 geni che indicavano una possibile nascita prematura in 6 casi su 8, quindi con un'accuratezza del 75-80%. "Si tratta principalmente di geni materni, diversi da quelli che danno informazioni sull'età gestazione", osserva Mira Moufarrej, fra gli autori della ricerca. "Pensiamo - prosegue - che sia la madre a mandare un segnale che è pronta a 'tagliare la corda'".

Attualmente i medici, per stimare la data del parto, si basano sulla data dell'ultimo ciclo mestruale materno e l'ecografia a ultrasuoni, ma i risultati non sempre sono affidabili. A differenza dell'ecografia, che necessita di personale specializzato per interpretarla e apparecchiature costose non sempre disponibili nei paesi più poveri, questo nuovo test è semplice e abbastanza economico da poter essere fatto anche in strutture con poche risorse. "Si tratta di una tecnica molto promettente - conclude De Pietri Tonelli - e più accessibile rispetto all'ecografia, ma va testata su un numero maggiore di donne. E' comunque un buon inizio".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!