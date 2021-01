sclerosi multipla

Coronavirus e sclerosi multipla, consigli per una vaccinazione consapevole

Sabato 30 gennaio un incontro online per parlare di vaccini e sclerosi multipla.

L’emergenza Covid ha prodotto un impatto sulla vita delle persone con SM e dei loro familiari oltre la sfera della salute e del diritto alla cura. La vita è cambiata, e sta cambiando con una velocità impensabile: la sfida è quella di garantire tutele oltre l’emergenza.

La sfida è farlo assieme. Le persone con SM, ed i loro familiari, sono chiamate ad avere maggiore attenzione e protezione dal rischio infettivo. E’ di qualche giorno fa un documento elaborato dai membri della Società Italiana di Neurologia (SIN) e dalla Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) del Programma Italiano COVID-19 in Sclerosi Multipla. Raccomandazioni che saranno periodicamente aggiornate in base alle nuove conoscenze scientifiche sulla malattia da Coronavirus-19 che devono essere conosciute dalle persone con SM, i caregiver (ovvero coloro che si occupano dell’assistenza), i neurologi e tutti gli operatori sanitari coinvolti nel processo assistenziale.

In questo ambito il Coordinamento regionale AISM SICILIA ha promosso per sabato prossimo, giorno 30, con inizio alle ore 16.30 un incontro su Coronavirus e sclerosi multipla, consigli per una vaccinazione consapevole.

Un appuntamento che avverrà, secondo le disposizioni vigenti, in modalità online sul canale You Tube di AISM SICILIA e sulle nove pagine Facebook delle sezioni provinciali AISM di Sicilia.

Nella stanza virtuale, alcune eccellenze italiane saranno a confronto per rispondere alle domande e per chiarire i dubbi delle persone con sclerosi multipla. Interverranno il prof. Giancarlo Comi, forse la persona che più ha contribuito in Italia alla conoscenza della SM e all’identificazione dei principali trattamenti per rallentare l’evoluzione della malattia e che al San Raffaele di Milano ha creato una scuola di ricercatori tra le più attive al mondo; il prof. Agostino Riva, infettivologo all’Ospedale Sacco di Milano, in prima fila nel trattamento dei pazienti lombardi colpiti dal coronavirus, che da diversi anni collabora con i neurologi italiani che si occupano di SM; il prof. Francesco Patti, responsabile del Centro SM del Policlinico di Catania e coordinatore del Gruppo di studio della SM Organizzazione non lucrativa di utilità sociale all’interno della Società Italiana di Neurologia ed il prof. Giuseppe Salemi, responsabile del Centro SM del Policlinico di Palermo, e direttore dell’Unità Operativa di Neurologia della stessa Università.

Ad aprire l’incontro i saluti del presidente nazionale AISM, Francesco Vacca, e del presidente del Coordinamento regionale AISM Sicilia, Deborah Chillemi. A moderare gli interventi sarà il consigliere nazionale AISM, Alessandro Ricupero. Le conclusioni sono affidate al presidente nazionale di FISM (Fondazione Italiana Sclerosi Multipla), Mario Alberto Battaglia.

La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. È complessa e imprevedibile, ma non è contagiosa né mortale. Grazie ai trattamenti e ai progressi della ricerca, le persone con sclerosi multipla possono mantenere una buona qualità di vita con un’aspettativa non distante da chi non riceve questa diagnosi.

