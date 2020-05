Coronavirus

Coronavirus, Oms sospende temporaneamente test sull'idrossiclorochina

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di sospendere temporaneamente tutti i test sull'uso dell’idrossiclorochina per il trattamento del coronavirus Sars-CoV-2.

Per timori legati alla sicurezza, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di sospendere temporaneamente tutti i test sull’uso dell’idrossiclorochina per il trattamento del coronavirus Sars-CoV-2. Uno studio pubblicato sulla rivista Lancet, infatti, ha rilevato “un più alto tasso di mortalità tra i pazienti” trattati con questo farmaco. Ad annunciarlo è stato Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell’agenzia specializzata dell’Onu, nel corso di una conferenza stampa a Ginevra.

La decisione di interrompere momentaneamente la sperimentazione nel gruppo di pazienti in trattamento con idrossiclorochina e clorochina nello studio Solidarity è arrivata al termine di un incontro del gruppo esecutivo dell’Oms.Ghebreyesus ha sottolineato che gli altri gruppi del trial andranno avanti normalmente e che l’Oms fornirà un aggiornamento sulla situazione il prima possibile. “La nostra preoccupazione riguarda l’uso dell'idrossiclorochina e della clorochina contro Covid-19”, ha spiegato il direttore generale dell’Oms. “Desidero ribadire che questi farmaci sono generalmente considerati sicuri per l’uso in pazienti con malattie autoimmuni o malaria”, ha concluso Ghebreyesus.

