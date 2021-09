benessere

Corsi accademici di Massaggio olistico, aromaterapia e makeup a Palermo

Il 21 Settembre inaugurazione dei corsi accademici di Massaggio olistico, aromaterapia e makeup.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/09/2021 - 15:26:48 Letto 414 volte

Il 21 Settembre inaugurazione dei corsi accademici di Massaggio olistico, aromaterapia e makeup.

La via più sicura per entrare a far parte del mondo del benessere.

Per info: 3939765405

Visita i nostri siti web:

www.nuevabeautymarket.com

www.associazioneculturaleideapalermo.it

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!