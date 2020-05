Coronavirus

Covid-19, Oms lancia l'allarme: Ansia, disturbi del sonno e depressione la nuova emergenza

L'emergenza Covid sta provocando la crescita di segnalazioni di ansia e paura, disturbi del sonno e depressione anche gravi.

L'emergenza Covid sta provocando la crescita di segnalazioni di ansia e paura, disturbi del sonno e depressione anche gravi. Così in un editoriale che andrà su World Psichiatry il direttore generale Oms Ghebreyesus.

Per Ghebreyesus "i sistemi di salute mentale in tutti i Paesi vanno rafforzati per far fronte all'impatto".

"Qualsiasi successo nell'affrontare ansia e angoscia delle persone renderà loro più facile avere volontà e capacità di seguire le linee guida delle autorità sanitarie" per contenere il contagio.

