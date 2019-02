Per il Tuo cuore 2019

Dal 9 al 17 febbraio torna Cardiologie Aperte, giornate di prevenzione per il cuore

150 cardiologie distribuite sul territorio nazionale apriranno gratuitamente le porte al cittadino al fine di sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione cardiovascolare.

Dal 9 al 17 febbraio torna il consueto appuntamento di Cardiologie Aperte, in cui oltre 150 cardiologie distribuite sul territorio nazionale apriranno gratuitamente le porte al cittadino al fine di sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione cardiovascolare eseguendo, per l’occasione, screening cardiologici personalizzati, divulgazione di materiale informativo, dibattiti con gli esperti e attività di educazione sanitaria.

Il Prof. Michele Massimo Gulizia – Presidente della Fondazione per il Tuo cuore - presenterà la decima edizione della Campagna Nazionale Per il Tuo cuore 2019 per la prevenzione alle malattie cardiovascolari, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore e da ANMCO - Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri.

