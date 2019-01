Prevenzione cardiovascolare

Decessi improvvisi per malattie cardiovascolari: serve una prevenzione cardiovascolare efficace

Morte improvvisa gelese: dichiarazione del prof. Gulizia - direttore cardiologia ospedale Garibaldi.

Dopo la morte del gelese, stroncato da un malore in provincia di Varese, il Prof. Michele Gulizia, Presidente della Fondazione per il Tuo cuore dei Cardiologi Ospedalieri ANMCO e Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia Ospedale “Garibaldi-Nesima, ha dichiarato:

"Si continua a restare attoniti spettatori di decessi improvvisi per malattie cardiovascolari senza patologie conclamate. Queste tragedie devono fare accendere con forte potenza i riflettori dell’opinione pubblica e dei gestori della sanità sulla necessità di una prevenzione cardiovascolare efficace, precoce e senza sconti, che deve prevedere screening cardiologici a tappeto - dichiara Il prof. Michele Gulizia, Presidente della Fondazione per il tuo cuore e Direttore della Cardiologia dell'Ospedale “Garibaldi” di catania -. La distribuzione socioeconomica dei fattori di rischio cardiovascolare riconoscibili, e quindi modificabili e contrastabili attraverso periodici e accurati controlli medici, quali ad esempio l’ipertensione arteriosa e l’ipercolesterolemia, oltre alle eventuali malformazioni congenite spesso asintomatiche, è purtroppo molto diffusa. Per questo occorre una salvaguardia dello stato di salute cardiovascolare attraverso un controllo cardiologico accurato anche, e soprattutto, in pieno benessere. La visita cardiologica con elettrocardiogramma, il rilievo della pressione arteriosa, del peso corporeo, della colesterolemia e l’esecuzione di un ecocardiogramma sono esami semplici, non invasivi e alla portata economica di tutti. Le malattie cardiovascolari sono tutt’oggi la prima causa di morte in Italia. Forse sarebbe il caso di inserirli in un percorso di prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari al pari di altre patologie a cui si presta maggiore attenzione. Non dimentichiamo che in Italia la mortalità per malattie ischemiche del cuore resta al primo posto, seguita dagli ictus cerebrali e dai tumori. Per questo annualmente investiamo tempo e ingenti risorse economiche a favore della popolazione portando nelle città il nostro messaggio di prevenzione e uno screening cardiovascolare gratuito attraverso il Truck Tour “Banca del Cuore”, il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare da noi ideato e condotto in Italia dal 2015, con oltre 41.000 italiani che lo hanno effettuato”.

