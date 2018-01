dieta

Dieta del riso integrale, come perdere velocemente i chili in eccesso

La dieta del riso integrale è un regime alimentare che consente di perdere peso velocemente in 3 + 9 giorni...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/01/2018 - 13:39:53 Letto 368 volte

La dieta del riso integrale è un regime alimentare che consente di perdere peso velocemente in 3 + 9 giorni, grazie alle importanti proprietà contenute del riso. Il riso, infatti, è un alimento disintossicante, perfetto per chi ha bisogno di seguire una dieta detox, mentre quello integrale, essendo ricco di fibre, è molto indicato per chi soffre di costipazione e di stitichezza. Ovviamente bisogna scegliere il riso giusto che è quello integrale mentre quello bianco bollito, grazie alle sue alte quantità di amido, va lasciato, come rimedio della nonna, per combattere episodi di diarrea. Inoltre, essendo povero di tossine e glutine, il riso è un ottimo alimento per i celiaci e per chi vuole seguire una dieta senza glutine. Il riso Venere, ossia il riso nero o quello rosso, sono invece perfetti per chi soffre di pressione alta o per chi ha problemi di colesterolo alto.

Ma come funziona la dieta del riso per depurare e dimagrire? Si segue uno schema diviso in due fasi. La prima fase dieta del riso depurante dura 3 giorni e serve a disintossicare l’organismo ed eliminare tutte le tossine accumulate dal corpo e che non si riescono ad espellere con l’evacuazione e la diuresi e che causano pancia gonfia, difficoltà nella digestione, spossatezza, stanchezza senza motivo ecc. La seconda fase dieta del riso dura invece 9 giorni, e serve proprio a dimagrire velocemente.

Nella prima fase dieta del riso 3 giorni per disintossicare bisogna mangiare non più di 80 grammi di riso integrale durante i pasti, alternandolo magari a cereali come orzo, segale, miglio o la quinoa che è senza glutine.

Cosa mangiare in questi 3 giorni? Colazione: crema di riso dolce, per prepararla basta far bollire il riso in molta acqua e poi frullare il tutto, e aggiungere un cucchiaino di miele o frutti rossi;

Pranzo: riso integrale bollito in tanta acqua, lasciando assorbire al riso più acqua possibile + un filo d’olio extravergine d’oliva + un frutto;

Cena: preparare una minestra di riso integrale, di quinoa o di orzo + verdure lesse. Le verdure vanno lessate separatamente.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!