Dieta e ginnastica per avere una pancia piatta

Dopo le grandi abbuffate di Natale e Capodanno in molti si sono ritrovati con qualche chilo di troppo e l’obiettivo pancia piatta non potrebbe sembrare più lontano. Ma non disperate, perché con la giusta combinazione di dieta e ginnastica sarà possibile avere un addome compatto e levigato.

Attenzione però: anche se riusciamo a buttare giù i due chili che abbiamo di troppo, non è detto che se ne vadano proprio dall’addome, come sarebbe nei nostri programmi. Allo stesso modo, non tutti gli esercizi di allenamento per gli addominali riescono a farci conquistare un ventre non solo tonico, ma anche piatto. Ecco allora alcune strategie per arrivare dritte al risultato.

Alimentazione – Oltre a seguire una dieta sana e completa, magari con un apporto calorico un po’ ridimensionato, occorre privilegiare alcuni cibi che aiutano ad eliminare il gonfiore addominale. Ad esempio lo yogurt bianco magro non zuccherato ha poche calorie, è molto digeribile e aiuta a riequilibrare la flora batterica intestinale, aiutando la naturale regolarità. Un altro aiuto può venire dal finocchio, che aiuta a regolarizzare e migliorare la funzione epatica e i sistemi di disintossicazione dell'organismo. Sì anche a cavoli e broccoli per il loro elevato potere antiossidante, e quindi sono ottimi per combattere l’invecchiamento e aiutare a ridurre l'assorbimento dei grassi. Meglio evitare invece le insalate, che tendono a fermentare nell’intestino.

Drenare i liquidi – Il ristagno di acqua nelle cellule e nei tessuti è responsabile di gonfiori e cellulite su tutto il fisico, pancia compresa. Per drenarla occorre ridurre il più possibile il consumo di sale: meglio evitare di aggiungerlo agli alimenti e combattere il più possibile quello “nascosto”, ad esempio negli insaccati, nei cibi confezionati e negli alimenti stagionati. I classici due litri di acqua al giorno sono sempre una buona idea, da assumere anche sotto forma di zuppe e minestre, oppure di tisane (non zuccherate, ovviamente). Sono da invece da evitare le bibite gasate dolcificate, ricchissime di calorie e capaci di gonfiare lo stomaco.

Ginnastica – Innanzi tutto occorre sfatare un mito: imporsi serie massacranti di addominali ci regalerà sicuramente un addome forte e tonico, ma non necessariamente piatto. Anzi, l’esercizio intenso può avere l’effetto di “gonfiare” i muscoli, rendendo la pancia ancora più evidente. Per bruciare lo strato di grasso che staziona nei punti critici è molto più utile un allenamento aerobico generale, come correre, camminare a passo veloce, andare in bicicletta, o praticare la danza e il pilates. Gli esercizi cardio hanno l’effetto di muovere il metabolismo e far bruciare i grassi.

Allenamento mirato – I crunch sono sempre utili, specie se alternati a esercizi come quelli descritti in precedenza: servono in particolare ad allenare gli addominali superiori. Per tonificare gli addominali inferiori si può, partendo da una posizione supina, sollevare le gambe a 90 gradi e poi riappoggiarle lentamente a terra, magari stringendo una palla tra le caviglie. Con i piegamenti laterali si allenano invece gli addominali obliqui. Un altro esercizio molto utile e spesso sottovalutato è quello del cosiddetto “vacuum addominale”. Traducendo l’espressione alla lettera significa “aspirare lo stomaco” ed è in sostanza una tecnica di respirazione da effettuare stando supini sul tappetino, con le ginocchia leggermente piegate. Si comincia respirando con la pancia: durante la fase di espirazione, si risucchia l’ombelico in dentro spingendolo nello stesso tempo verso l’alto. Lo stesso si può fare in quadrupedia, facendo però attenzione a non incurvare la schiena nella posizione del gatto che fa la gobba: la colonna deve restare immobile in posizione di “neutro”, altrimenti l’esercizio non funziona.

Combatti lo stress – La pancia è un po’ il barometro del nostro equilibrio, tanto che le tensioni emotive si ripercuotono spesso proprio in questo punto critico. Cerchiamo di fare una vita sana, senza troppe pressioni e imparando a rallentare quando lo stress si fa sentire.

