Dieta proteica

Dieta: proteine e acqua e via il girovita in due settimane

Lo sanno tutti che i famosi due litri di acqua al giorno, cioè quegli otto grossi bicchieri che aiutano a calmare un po' la fame, ci aiutano a sciogliere le tossine della cellulite e a migliorare la compattezza della pelle.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/07/2018 - 04:13:03 Letto 340 volte

Lo sanno tutti che i famosi due litri di acqua al giorno, cioè quegli otto grossi bicchieri che aiutano a calmare un po' la fame, ci aiutano a sciogliere le tossine della cellulite e a migliorare la compattezza della pelle.

Questa dieta ci invita a mangiare, per 14 giorni di seguito, soltanto proteine: carne, pesce, pollo uova e latticini magri in qualsiasi quantità si desideri, oltre ai famosi otto grossi bicchieroni d'acqua.

La carne, naturalmente, deve essere cotta ai ferri o bollita e sempre accompagnata da una grossa insalata condita con due cucchiaini di olio.

Per chi è adatta:

Per chi vuole buttar giù tre o quattro chili, specie se accumulati sul giro vita. Ma anche a chi cerca un regime semplice da seguire pure in ufficio. Basta riservare il pesce o la carne alla cena e portare al lavoro qualcosa di semplice, come due uova sode o una ricotta e uno yogurt.

Quali sono i suoi punti di forza:

È una dieta rapida, che dà già buoni risultati in una sola settimana. Perciò è adatta se ad esempio devi andare in vacanza e devi migliorare la silouette in tempi brevi.

Quali sono i suoi punti deboli:

La dieta dell'acqua non è consigliabile a chi ha problemi renali, perché un'alimentazione iperproteica obbliga a un superlavoro e rischia di intossicare questi preziosi organi. In più, è un regime severo, che non va bene neanche a chi ha una salute delicata.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!