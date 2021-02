fruttosio

Diete con troppo fruttosio possono danneggiare il sistema immunitario

Il fruttosio, se utilizzato in grandi quantità nella dieta, può impedire il corretto funzionamento del sistema immunitario.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/02/2021 - 00:11:43 Letto 558 volte

Si trova in bevande zuccherate, dolci e alimenti trasformati ed è ampiamente utilizzato nella produzione alimentare. Il fruttosio, se utilizzato in grandi quantità nella dieta, può impedire il corretto funzionamento del sistema immunitario delle persone in modi che, fino ad ora, erano in gran parte sconosciuti.

Stimola l'infiammazione nel sistema immunitario e questo processo fa si che si producano molecole più reattive associate all'infiammazione stessa. Ciò può danneggiare cellule e tessuti e contribuire a far sì che organi e sistemi del corpo non funzionino come dovrebbero e potrebbe portare a malattie.

Lo rileva una ricerca dell'Università di Swansea, pubblicata su Nature Communications. L'assunzione di fruttosio in quantita' importanti è associata all'obesità, al diabete di tipo 2 e alla steatosi epatica non alcolica e il suo consumo è aumentato notevolmente negli ultimi anni nel mondo sviluppato.

Tuttavia, la comprensione dell'impatto di questo zucchero sul sistema immunitario delle persone che lo consumano in livelli elevati è stata finora limitata. La ricerca porta anche a una maggiore comprensione dei meccanismi tramite i quali il fruttosio potrebbe essere collegato proprio al diabete e all'obesità, in quanto un'infiammazione a bassa intensità è connessa a queste due patologie, in particolare al peso in eccesso.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!