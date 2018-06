''gaming disorder''

Dipendenza da videogiochi riconosciuta ufficialmente malattia mentale

L'Oms aggiorna l'elenco ufficiale delle malattie e vi inserisce anche il ''Gaming Disorder''. Aiuterà i medici a formulare più facilmente una diagnosi

State ore e ore davanti ai videogiochi? I vostri figli non riescono a staccarsi dal televisore in preda alla foga della solita "ultima partita"? Potrebbero essere le avvisaglie di una vera e propria malattia: l'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) ha riconosciuto ufficialmente la dipendenza da videogame come una patologia.

L'International Classification of Diseases (ICD), l'elenco ufficiale delle malattie, è appena stato aggiornato: adesso al capitolo sulle patologie mentali figura anche il "Gaming Disorder". L'ICD descrive la patologia come "una serie di comportamenti persistenti o ricorrenti che prendono il sopravvento sugli altri interessi della vita". Come riporta ANSA, Vladimir Poznyak del dipartimento per la salute mentale dell’Oms ha aggiunto, tra le caratteristiche della patologia, "il fatto che anche quando si manifestano le conseguenze negative dei comportamenti non si riesce a controllarli" e che questi comportamenti "portano a problemi nella vita personale, familiare e sociale, con impatti anche fisici, dai disturbi del sonno ai problemi alimentari".

L’inserimento del Gaming Disorder nell'elenco - che contiene ora 55mila patologie - dovrebbe aiutare i medici a formulare più facilmente una diagnosi, in un periodo cruciale per la diffusione di dispositivi elettronici di intrattenimento, al punto da trasformare il videogioco in una vera e propria forma di sport riconosciuta (i cosiddetti eSports). Chi ha detto che il gioco non è una cosa seria, si sbagliava.

