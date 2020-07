Diverticolite: colpito un italiano su dieci

La diverticolite è una patologia che colpisce un italiano su dieci. In Italia il 50% degli italiani già soffrono di questa patologia

Le alte temperature estive, l’alimentazione con cibi “spazzatura” ricchi di grassi (come focacce, pizze e snack veloci), poveri di fibre (frutta e verdura) e di proteine di origine vegetale e in più anche bevande ghiacciate e sigarette stimolano la mucosa intestinale, specialmente dell’intestino crasso. Le conseguenza? Aumentano crampi, dolori addominali e disturbi intestinali correlati. Se non adeguatamente trattati, o in casi gravi i diverticoli (dilatazione sacciforme della parete del colon) si trasformano in diverticolite, una malattia che può richiedere anche un intervento chirurgico come la resezione parziale di un tratto di intestino crasso.

La diverticolite è una patologia che colpisce un italiano su dieci. In Italia il 50% degli italiani già soffrono di questa patologia. Nei casi più gravi, uno su dieci, è sottoposto ad intervento chirurgico (secondo i dati riportati dal XIV World Congress of Endoscopic Surgery che si è concluso quest’anno a Parigi). Forme di prevenzione sono possibili soprattutto a tavola attraverso un’alimentazione più ricca di fibre, unite all’integrazione di alimenti facilmente digeribili e da un maggior apporto di liquidi. In casi acuti di diverticolite è sempre meglio una dieta specifica.

Sicuramente è bene evitare tutti quegli alimenti che contengono semi, come ad esempio pomodori, cetrioli, uva, fichi, fragole, kiwi, poiché fermandosi nei diverticoli li infiamma. Da non sottovalutare è anche l’apporto di vitamina D, con l’assunzione di alimenti ricchi di calcio, che svolge un ruolo importante nel mantenimento dell’equilibrio intestinale.

