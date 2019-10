Estetica Oncologica

''Estetica Oncologica'', la nuova ''Frontiera''

L'estetica oncologica ha come obiettivo quello di trovare il perfetto equilibrio psico-fisico e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Pubblicata il: 31/10/2019

La visione globale mente-corpo finalizzata al perfetto equilibrio psico-fisico, fu sostenuta, per la prima volta, dal famoso oncologo Dr. Paolo Veronesi. Egli riconobbe, infatti, che la malattia, in quanto anche elaborazione del cervello, richiede un supporto psicologico per combattere stress emotivo, quindi dolore, ansia, nausea ecc… e chi meglio di estetiste specializzate, opportunamente preparate, avrebbero potuto affiancare il medico in questo delicato compito. Fu così che il Dr. Veronesi ne richiese la collaborazione, dando vita ad una nuova branca: “l’estetica oncologica”. Sia l’uomo che la donna possono riceverne un valido sostegno alle pesanti terapie mediche necessarie, affrontando la malattia con un atteggiamento positivo, sia mentale che fisico.

Trattamenti specifici al viso, per contrastare la secchezza della pelle, ma anche massaggi rilassanti, nonché dermopigmentazione (trucco semipermanente) per ricostruire, migliorandola anche, l’arcata sopraccigliare mancante (primo disagio assieme alla caduta dei capelli), o per ricostruire cromaticamente l’areola deturpata dalla mastectomia, tricopigmentazione, ma anche tutorials sull'uso di foulards, turbanti e parrucche, oltre che esercizi fisici ed alimentazione corretta, tra le tecniche che costituiscono quel supporto psico-somatico, in grado di contrastare al meglio gli effetti collaterali delle terapie, ritrovando il sorriso, la fiducia in se stessi, minata dall’immagine negativa, spesso irriconoscibile, riflessa allo specchio, fino alla rieducazione a quel benessere, che si teme di perdere.

Chiaramente, ci si deve rivolgere ad estetiste qualificate, oltre che esperte e coscienziose, che abbiano seguito un ulteriore corso specialistico, che permette loro l’approccio corretto alla persona, alla malattia, l’oculata scelta dei prodotti adatti al caso ecc…

