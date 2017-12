bellezza

Festività natalizie, le strategie di bellezza per viverle al meglio

Il periodo delle feste natalizie, pur essendo pieno di impegni e cose da fare, può essere un'ottima occasione per regalarsi del tempo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/12/2017 - 09:39:05 Letto 379 volte

Il periodo delle feste natalizie, pur essendo pieno di impegni e cose da fare, può essere un'ottima occasione per regalarsi del tempo e cercare di fare il pieno di energia per affrontare la seconda parte dell'inverno. Ecco un piccolo vademecum per ritrovare bellezza e benessere con i semplici ma efficaci rimedi della nonna e la beauty routine fai-da-te.

Acqua: cosa meglio di un bicchiere d’acqua tiepida a digiuno appena sveglia per iniziare la giornata con energia? Idratazione, miglioramento delle funzioni intestinali, disintossicazione: queste le virtù di un bicchiere d'acqua. Il trucco? Alterniamo un cucchiaio di miele e uno di succo di limone da aggiungere per ottenere un vero elisir di salute e benessere.

Un po’ di relax: Le feste dovrebbero essere un periodo di relax, ma in questo periodo alla fine sembriamo delle trottole. Diamoci una calmata: basta una passeggiata di pochi minuti all'aria aperta in tranquillità per ritrovare la calma e ricaricarsi di energia.

Viva la felicità: le ricerche dimostrano gli effetti benefici delle emozioni positive. Godiamoci una sana risata: lo yoga insegna che la risata è una ginnastica per il viso e per l’anima.

A tavola con piacere: leggerezza sì, ma senza troppe rinunce. Quando le temperature scendono sale la voglia di coccole: meglio portare in tavola vellutate e insalate calde di legumi, nutrienti, coloratissime e golose.

Detox: Fra pranzi in famiglia, aperitivi con i colleghi e cene cresce il bisogno di sentirsi leggere e ritrovare vitalità. Facciamo ricorso ai centrifugati e alle tisane per depurare l’organismo. L'idea furba? Al mattino versiamo in un thermos il nostro infuso preferito, da sorseggiare durante la giornata.

Il lusso della spa: bagno turco e sauna rilassano, favoriscono la depurazione e aiutano a combattere i malanni invernali come sinusite e infiammazioni dell’apparato respiratorio. Un ottimo motivo per regalarci un pomeriggio alle terme con le amiche.

Pochi, ma buoni: per Natale rinnoviamo i prodotti beauty. Il segreto? Ne bastano pochissimi, ma di qualità. Materie prime naturali e prodotti non testati sugli animali: per la nostra bellezza scegliamo la semplicità.

Una merenda "diversa": per merenda prepariamo un infuso e versiamo ciò che rimane in una bottiglietta. Basterà aggiungere un cucchiaio di latte per la pelle secca e due gocce di olio essenziale di lavanda, poi mettiamo in frigorifero il nostro preparato. Ecco un tonico decongestionante da applicare sulle palpebre con un dischetto di cotone.

Sale per il bagno: la spa in casa? Si può! Versiamo mezzo chilo di sale grosso, un ramo di rosmarino fresco e qualche goccia di menta, eucalipto o lavanda nell'acqua. Mezz'oretta immerse in totale relax saranno sufficienti ad sgonfiare e drenare: mai più senza.

Vai col colore: per accendere lo sguardo e dare luce al viso puntiamo su colori accesi. Le feste sono un’ottima occasione per prenderci cura di noi stesse.

Fonte: tgcom24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!