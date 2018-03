fumare

Fumare una sola sigaretta al giorno mette a rischio il cuore

12/03/2018

Basta una sola sigaretta al giorno per mettere a rischio il cuore. Aumentano le probabilità di andare incontro a malattie coronariche e ictus più di quanto ci si aspetti (circa la metà del rischio di fumarne 20 al giorno). È quanto emerge da uno studio dell'UCL Cancer Institute dello University College London, pubblicato su Bmj.

Gli studiosi hanno analizzato 55 reports, frutto di 141 ricerche tra il 1946 e il 2015 e stimato il rischio relativo di fumare una sigaretta, cinque o venti al giorno. Hanno scoperto che gli uomini che fumavano una sigaretta al giorno avevano circa il 48% di rischio in più di sviluppare malattia coronarica e il 25% in più di probabilità di avere un ictus rispetto a quelli che non avevano mai fumato. Per le donne, era ancora più alto: il 57% per le malattie cardiache e il 31% per l'ictus. Gli uomini che fumavano una sigaretta al giorno inoltre avevano il 53% del rischio di malattia coronarica di chi ne fumava 20 e il 64% del rischio di ictus. Le donne che fumavano una sigaretta al giorno avevano invece il 38% del rischio di malattia coronarica e il 36% del rischio di ictus di chi che ne fumava 20.

"Abbiamo dimostrato che una grande percentuale del rischio di malattia coronarica e ictus deriva dal fumare solo un paio di sigarette al giorno", affermano gli autori. "Questo probabilmente rappresenta una sorpresa per molte persone, ma esistono anche meccanismi biologici che aiutano a spiegare questo rischio inaspettatamente elevato associato a un basso livello di fumo". In un editoriale collegato, Kenneth Johnson, dell'Università di Ottawa, afferma che "solo la completa cessazione è protettiva".

