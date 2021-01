Covid-19

Gel disinfettante, attenzione agli occhi dei bimbi: in aumento le lesioni oculari

Nei negozi e negli uffici pubblici, fra le mura di casa e a scuola, una nuova minaccia per i più piccoli si nasconde con il gel disinfettante per le mani.

Covid e gel disinfettante, attenzione agli occhi dei bimbi. Nei negozi e negli uffici pubblici, fra le mura di casa e a scuola, una nuova minaccia per i più piccoli si nasconde infatti in ogni angolo del mondo: è il boom di incidenti agli occhi, lesioni chimiche provocate dall'accidentale contatto con il gel disinfettante per le mani, nuovo compagno di vita in tempi di pandemia, pilastro di una delle misure anti-contagio. A sollevare il problema sono due studi pubblicati su 'Jama Ophthalmology' e condotti in due diversi Paesi.

Il primo è un lavoro francese che segnala un aumento di 7 volte di queste lesioni oculari fra i bambini. L'altro, uno studio indiano, riporta due casi specifici di una bambina di 4 anni e un bambino di 5 entrambi con cheratopatia tossica provocata da un incidente col gel disinfettante a base alcolica.

L'obiettivo dei ricercatori francesi, Gilles C. Martin e colleghi, era quello di inquadrare il fenomeno da un punto di vista epidemiologico e segnalare la gravità delle lesioni oculari. Gli autori sono andati a recuperare i casi dal database nazionale dei centri antiveleni del Paese e da un ospedale pediatrico di riferimento per l'oftalmologia a Parigi. Il periodo preso in considerazione va da inizio aprile a fine agosto 2020, prima ondata di Covid-19. I dati sono stati confrontati con quelli dello stesso periodo del 2019. Risultato: nel 2020 gli incidenti oculari legati al gel disinfettante per le mani erano 7 volte di più (9,9% del totale delle esposizioni oculari pediatriche contro 1,3% registrate nel 2019).

Il numero di casi che si sono verificati in luoghi pubblici è aumentato, e anche i ricoveri in ospedale (età media 3 anni e mezzo), riferiscono gli autori. In 8 casi i baby pazienti presentavano ulcere corneali e congiuntivali, che per 6 di loro interessavano più del 50% della superficie corneale. Due casi hanno richiesto un trapianto di membrana amniotica.

