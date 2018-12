autismo

''Gioca, impara, vivi'', un progetto dedicato ai ragazzi autistici

In Italia un bambino su 100 circa è affetto da autismo, ma i casi sono in aumento a livello mondiale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/12/2018 - 14:14:14 Letto 371 volte

In Italia un bambino su 100 circa è affetto da autismo, ma i casi sono in aumento a livello mondiale. Domani, 22 dicembre 2018, a Villa Magnisi, sede dell'Ordine dei medici di Palermo, sarà presentato alle 11 “Gioca, impara, vivi”. Il progetto, che vede protagonisti ragazzi affetti da "disturbi dello spettro autistico", è stato pensato e messo a punto nell’ambito delle attività realizzate dall’associazione di Genitori di bambini autistici dall'associazione Eisa onlus in collaborazione con gli amici di “Un fiore per Giulia” per guidare i ragazzi nell’attività motoria all’interno di un apposito spazio, aiutandoli ad avere fiducia in se stessi.

Obiettivo di genitori e medici è ottimizzare il potenziale dei ragazzi con disabilità.

"L’attività fisica guidata è uno strumento fondamentale per permettere a questi ragazzi di imparare a gestire la propria forza e i propri movimenti in modo da renderli consapevoli delle loro capacità grazie alle nuove attrezzature e al lavoro di personale qualificato". Così il presidente dell'Ordine Toti Amato, accogliendo l'iniziativa e sottolineando l’importanza della promozione di un servizio educativo globale con la presa in carico quotidiana e personalizzata del paziente autistico.

L'appuntamento sarà anche l’occasione per conoscere da vicino le storie dei ragazzi anche attraverso i loro disegni e pitture.

