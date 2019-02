ludopatia

Gioco d'azzardo in Sicilia

Mai come oggi il gioco d'azzardo sta diventando, per tanta gente, una vera e propria malattia che ha un nome preciso: ludopatia.

di Melinda Zacco | Pubblicata il: 06/02/2019 - 10:27:43 Letto 428 volte

Mai come oggi il gioco d’azzardo sta diventando, per tanta gente, una vera e propria malattia che ha un nome preciso: ludopatia. Una vera e propria patologia che colpisce sia gli uomini che le donne e riguarda ogni classe sociale, culturale ed economica. Il giocatore d’azzardo compulsivo ha una personalità altamente competitiva, è un maniaco del lavoro e si annoia facilmente. In poche parole non è semplicemente un soggetto che ha un vizio, ma è una persona malata che va seguita, compresa e curata.

Tra le zone particolarmente colpite c’è l’Abruzzo e l’Emilia Romagna, ma è alto anche in Sicilia, Lombardia, Lazio, Campania e Puglia.

Certo, internet non aiuta questi soggetti poiché il web è stracolmo di siti dove si può scommettere in svariati ambiti: sport, casinò (di cui fanno parte le mangiasoldi slot-machines), bingo, poker, lotterie, etc.. Insomma, tante e troppe possibilità per tentare la sorte, per sperperare denaro e, soprattutto, per ammalarsi di una malattia difficile da curare. Sul sito del Ministero della Salute, per dare una definizione della patologia, si legge che la ludopatia è “l’incapacità di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o di fare scommesse, nonostante l’individuo che ne è affetto sia consapevole che questo possa portare a gravi conseguenze”.

Il rischio a cui può incorrere il ludopatico, in effetti, non è solo la perdita incontrollata delle proprie risorse economiche (e/o di quelle familiari) ma anche di mettere da parte le normali attività quotidiane (come lo studio e il lavoro) e i propri cari. Nei casi più estremi, inoltre, la malattia del gioco compulsivo può portare persino al suicidio.

La differenza tra un giocatore “normale” e uno compulsivo è l’obiettivo della scommessa, quindi non è il guadagno in sé ma l’eccitazione che ne deriva. Più alto è il rischio, più grande è l’emozione provata fino ad arrivare al punto di perdere somme eccessive tanto da mettere a repentaglio la situazione economica di un’intera famiglia (con tutte le conseguenze del caso, come i problemi di coppia che possono degenerare in separazioni e divorzi). A differenza, quindi, dei giocatori occasionali che si prefiggono un budget limitato al di là del quale non sforano, quelli compulsivi continuano a giocare per cercare di recuperare il denaro perso, causando ulteriori danni. Spesso la volontà non basta per il ludopatico, anzi il gioco d’azzardo può causare anche sintomi psico-fisici, tra cui la depressione, l’ansia e le tendenze auto-distruttive.

Ma qual è la soluzione a questo problema tanto dilagante? A livello internazionale opera la Gambling Therapy che fornisce consulenza e supporto online. Mentre in Italia è attivo il servizio di Gioca Responsabile.it promosso dalla FeDerSerd (Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze), per dare un aiuto professionale, gratuito e anonimo grazie ad un team di psicologi e consulenti (psichiatri, psicoterapeuti e avvocati).

Dal 15 gennaio 2019, il sito www.gioca-responsabile.it (e il numero verde 800 151 000) è tornato attivo, dopo una lunga pausa, per garantire continuità ai pazienti già in terapia e per continuare ad offrire il servizio di Gambling Online Therapy. In nove anni di attività, Gioca Responsabile ha assistito e dato consulenza psicologica e legale a più di 18 mila situazioni problematiche e sono 3.900, invece, i giocatori che hanno fatto richiesta di terapia online da agosto 2013 ad oggi. Quasi 22 mila persone, quindi, hanno utilizzato il servizio. Oltre 98 mila, inoltre, sono stati gli accessi telefonici al numero verde, mentre gli accessi di utenti al sito web sono stati più di 260 mila.

“Sono venute a mancare le sponsorizzazioni della maggior parte dei concessionari del gioco - spiega Maurizio Fea, responsabile del progetto -. Tuttavia, grazie al contributo di un concessionario che non si è tirato indietro, siamo riusciti a mantenere la parte della terapia. Abbiamo costruito un percorso sul modello classico della terapia cognitivo-comportamentale, ovvero un metodo che sembra funzionare grazie anche a delle schede che l’utente deve compilare online e ad un colloquio di circa mezz’ora durante il quale interviene tempestivamente il terapeuta. Ogni settimana, inoltre, si va in progressione rispetto ai vari step della terapia. Quello che ci ha sorpreso è che in realtà non c’è nessun tipo di difficoltà nel costruire la relazione con la persona. In questi anni abbiamo avuto quasi 4 mila richieste di terapia online e il 25 per cento si è tradotto in vere e proprie terapie configurate”.

A contattare il servizio, inizialmente erano soprattutto i familiari dei giocatori. Poi, con gli anni, il numero degli stessi giocatori è notevolmente aumentato. Le tipologie di gioco più problematiche sono le slot e le scommesse. Una delle ragioni del successo di questo tipo di servizio online è l’anonimato. Sembra che il follow up stia registrando buoni risultati. Agli utenti viene chiesto di tornare sul sito dopo alcuni mesi per compilare le schede di follow up e capire come evolvono le cose. Pur non avendo nessuna possibilità di controllo, le risposte sono molto buone.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!