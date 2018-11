Giornata mondiale del diabete

Giornata mondiale del diabete: a Palermo le attività di prevenzione di Dussmann Service

Il 14 novembre è la Giornata mondiale del diabete, malattia cronica degenerativa, largamente diffusa in Italia.

Il 14 novembre è la Giornata mondiale del diabete, malattia cronica degenerativa, largamente diffusa in Italia, il numero di diabetici di tipo 1 o di tipo 2 si attesta infatti a 3,5 milioni.

La tempestività della diagnosi e il conseguente trattamento sono fondamentali per prevenire o ritardare le complicanze croniche del diabete, a volte molto gravi. Dussmann perciò attiverà una campagna di sensibilizzazione presso l’Ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale e presso l’Ospedale Villa Sofia e l’Ospedale Cervello di Palermo. Grazie alla stretta collaborazione con le strutture che hanno messo a disposizione spazi e personale, Dussmann accoglierà chi lo desidera presso un banchetto informativo dove sarà misurata gratuitamente la glicemia (con pungidito) a cui seguirà il rilascio di un documento informativo con indicate le proprie generalità, l’indice glicemico rilevato, le tabelle di riferimento e alcuni importanti consigli per conoscere meglio questa malattia e prevenirne l’insorgenza, laddove possibile.

Se il diabete di tipo 1 non viene diagnosticato tempestivamente, si possono verificare gravi quadri clinici che talvolta si rivelano fatali. Più di 425 milioni di persone nel mondo sono colpite da diabete. Questo numero è destinato a crescere nei prossimi anni in conseguenza non solo dell’aumento della popolazione e della durata media di vita, ma anche della mancanza di esercizio fisico e dell’alimentazione poco corretta. Secondo le proiezioni dell’IDF (International Diabetes Federation) nel 2030 i diabetici saranno 522 milioni, se non verrà attuata una prevenzione efficace.

Dussmann Service

Il Gruppo Dussmann impiega oltre 70.000 persone in 17 paesi. Dussmann Service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2017, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 2 miliardi di euro, di cui circa 446 Milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multi-servizi privati di tutto il mondo.

