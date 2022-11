Parkinson

''Giornata nazionale del Parkinson'', al Villa Sofia CTO di Palermo screening gratuiti e incontri con gli specialisti

Un team multidisciplinare sarà disponibile per visite di screening gratuite per tutti coloro che si presenteranno per visite neurologiche, logopediche e colloqui psicologici.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/11/2022 - 12:08:28 Letto 695 volte

Il Centro di Riferimento Regionale Parkinson Palermo di Villa Sofia/CTO, diretto dalla Dott.ssa Marina Rizzo, aderisce alla “Giornata nazionale del Parkinson”, promossa dalla della Fondazione LIMPE, con l’iniziativa “L’Ospedale apre le porte“, in collaborazione con l’Associazione APiS, Associazione Parkinson in Sicilia.

Un team multidisciplinare sarà disponibile per visite di screening gratuite per tutti coloro che si presenteranno per visite neurologiche, logopediche e colloqui psicologici. ma anche per informazioni e consigli utili al fine di migliorare la qualità di vita delle persone con Parkinson e dei loro familiari grazie anche alle esercitazioni che si faranno lo stesso sabato 26 novembre di Nordic Walking, tecnica utile per il cammino.

Le visite gratuite di sabato 26 novembre si svolgeranno dalle ore 10.00 e alle ore 16.00 presso i locali dell’ambulatorio Parkinson del P.O. CTO, in via Antonio Cassarà n. 2.

II cittadini interessati devono prenotarsi inviando una mail all'indirizzo ambulatorioparkinsoncto@villasofia.it.

Le prenotazioni saranno accettate fino al completamento dei posti disponibili.

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!