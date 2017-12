raffreddore

I consigli dalla natura per affrontare i malanni di stagione

Con l'avanzare dell'inverno il rischio di passare le feste tra raffreddore, influenza e tosse fastidiosa è piuttosto elevato...

Con l'avanzare dell'inverno il rischio di passare le feste tra raffreddore, influenza e tosse fastidiosa è piuttosto elevato, ma l'alimentazione naturale aiuta a superare questi mesi con la giusta dose di energia. Aggiungiamo colore alla tavola con le spezie, preziose alleate di salute e dalle potenti virtù disintossicanti in grado anche di rafforzare il sistema immunitario. Ecco le dieci spezie da conoscere contro i malanni della stagione fredda e da tenere sempre in dispensa.

Peperoncino: quando abbiamo il raffreddore e il mal di gola niente di meglio che un piatto di pasta con olio, peperoncino e aglio: il peperoncino è un cardioprotettore, migliora la circolazione e rafforza le difese immunitarie.

Menta: questa aromatica rinfresca, combatte la nausea e il mal d'auto e favorisce la digestione: basta fare un infuso di menta dopo il pasto. Il consiglio? Aggiungiamo la scorza d'arancia o di mandarino e la rosa canina, ricchissima di vitamina C.

Liquirizia: così gustosa, la liquirizia combatte stitichezza, pressione bassa e digestione lenta. Oltretutto, la liquirizia aiuta a espellere il catarro e calma la tosse: un infuso a metà pomeriggio ci restituirà energia e buon umore.

Cumino: perché non aggiungere un pizzico di cumino alle verdure stufate? Secondo gli studi, questa spezia contrasta l'azione dei radicali liberi e stimola la disintossicazione del fegato, contribuendo al benessere dell'organismo.

Chiodi di garofano: un tempo venivano utilizzati solo per decorare le arance e preparare il vin brulé, ma masticarne uno allevia i sintomi di nausea e profuma l'alito. L'olio essenziale inoltre contrasta la stanchezza, è analgesico e dà energia.

Curcuma: utilizzata per la preparazione del curry e secondo gli studi ha proprietà antitumorali, basta aggiungerla a fine cottura. Per colazione prepariamo il golden milk da assumere per un mese: grazie all'effetto detox, miglioreremo l'epidermide e rafforzeremo il sistema immunitario.

Zenzero: mal di gola? Nell'acqua bollente mettiamo lo zenzero fresco tagliato a fettine con un cucchiaio di miele e succo di limone. Questa tisana è super gustosa e combatte i malanni di stagione.

Pepe: le varietà di pepe sono tantissime: aggiunto ai piatti dona un sapore intenso. Secondo gli studi ha proprietà diuretiche, antidepressive ed è un elisir di giovinezza in grado di combattere l'invecchiamento.

Zafferano: secondo gli studi il prezioso pistillo ha un effetto antidepressivo e proprietà antiossidanti. Benefico per la salute di occhi e cervello, lo zafferano contrasta l'insorgenza di malattie degerative.

Noce moscata: la noce moscata è un potente antisettico in grado di combattere i dolori reumatici e migliorare i processi digestivi. Attenzione a non esagerare: la noce moscata va utilizzata in piccole quantità. Aggiungiamola alle polpette, ai ripieni dei tortellini e dei cannelloni per un pranzo di Natale super profumato e gustoso.

Fonte: Tgcom24

