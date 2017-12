cibo take away

Il cibo take away aumenta il rischio di diabete nel bambini

Mangiare regolarmente cibo take away o pasti consegnati a domicilio è un'abitudine che provoca rischi per il cuore e il diabete nei bambini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/12/2017 - 17:10:52 Letto 352 volte

Mangiare regolarmente cibo take away o pasti consegnati a domicilio è un'abitudine che provoca rischi per il cuore e il diabete nei bambini. Lo suggerisce uno studio di Angela Donin, della St George's University di Londra, pubblicato sugli Archives of Disease in Childhood. Già in passato mangiare cibo consegnato a domicilio (oggi il settore è in forte crescita anche grazie alla crescente possibilità di ordinare online praticamente da tantissimi luoghi di ristorazione) è stato legato nell'adulto a maggior rischio di sovrappeso, colesterolo alto e problemi di salute come il diabete.

L'esperta ha intervistato 1948 bambini della scuola primaria di 9-10 anni e i rispettivi genitori, dividendoli tra coloro che non mangiavano praticamente mai cibo pronto portato a domicilio o consegnato direttamente dal negozio (circa un quarto del campione), coloro che lo mangiavano meno di una volta a settimana (quasi 1 bambino su 2) e i restanti che lo consumavano almeno una volta a settimana. Questi ultimi presentavano un profilo di grassi nel sangue meno sano, con un potenziale aumento di rischio cardiovascolare a lungo termine. Parallelamente gli esperti hanno studiato qualche cibo consegnato a domicilio dimostrando che è più calorico e meno ricco di vitamine e minerali. Gli esperti consigliano, dunque, di evitare di far consumare questo cibo ai bambini e di prediligere piatti preparati in casa.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!