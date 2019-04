mercato ittico

Il Comune modifica ARTICOLO 13 del mercato ittico

Al fine della gestione sanitaria omogenea del Mercato Ittico, sono state inserite modifiche sulle procedure di autocontrollo individuate nell’art. 13. Ne parliamo con il Consigliere Comunale dott.ssa Valentina Caputo.

di Melinda Zacco | Pubblicata il: 11/04/2019 - 23:20:38 Letto 884 volte

Sala delle Lapidi ha approvato il regolamento unico dei mercati generali dopo giorni di costruttiva collaborazione tra tutti i gruppi politici consiliari: la gestione dei mercati generali è rimasta al Comune ed il dirigente del Suap vigilerà sull’organizzazione ed il personale. Le prescrizioni del regolamento serviranno a garantire una buona funzionalità dei mercati, il cui controllo rimarrà pubblico. Ci saranno nuove regole per lo “scaro” e il mercato ittico. Il Comune, anche attraverso l’ASP, tutela la salute pubblica adottando le misure atte a garantire la conformità igienico-sanitaria dei Mercati e la qualità dei prodotti.

Ne parliamo a tal proposito più dettagliatamente con il Consigliere Comunale dott.ssa Valentina Caputo, ricercatore e professore aggregato presso l’Università degli Studi di Palermo.

Quali sono le modifiche all’art. 13 da lei promosse e quali gli obiettivi?

Le modifiche all’art. 13 hanno come obiettivo la tutela della salute dei cittadini consumatori e di riflessolo sviluppo dell’attività commerciale dei prodotti ittici adeguatamente controllati dal punto di vista sanitario. Tra le analisi microbiologiche , oltre a quella quantitativa come il conteggio della carica microbica totale e di Escherichia coli, anche l’analisi qualitativa per la ricerca della Listeriamonocytogenes,Salmonellaspp, Staphylococcusaureus. Quest’ultimo batterio, saprofita della cute e delle mucose, è produttore ad elevate temperature di enterotossine resistenti al calore (e quindi alla cottura) e responsabili di intossicazioni alimentari con disturbi gastro-intestinali importanti nei soggetti già affetti da patologie croniche gastro-enteriche.Altre novitàsono rappresentate dalla verifica della continuità della catena del freddo e dalla esecuzione di test rapidi per la determinazione semiquantitativa del livello di istamina su prodotti ittici quali sgombro,tonno,sardina, salmone, acciuga, lampuga,pesce serra,marlin. Questi pesci in particolare contengono nella loro muscolatura un amminoacido: l’istidina. Alla temperatura superiore a 4-5° C avviene la proliferazione di batteri della famiglia delle Enterobacteriaceae che, rilasciando l’enzima istidina-decarbossilasi, permettono la trasformazione dell’istidina in istamina, termoresistente. L’istamina è tossica quando supera i 100 mg/100gr di pesce ma in soggetti predisposti anche valori superiori a 20 mg./100gr. possono scatenare l’intossicazione da istamina detta anche sindrome sgombroide, caratterizzata da manifestazioni cutanee (eritema, eruzione orticarioide), sintomi gastro-intestinali, ipotensione, broncospasmo, shock.

Quali sono le cautele da adottare per prevenire la sindrome sgombroide?

L’elemento strategico per prevenire la sindrome sgombroide è il raffreddamento rapido del pesce e la corretta catena del freddo dal momento della pesca alla consumazione grazie all’uso di ghiaccio che deve essere controllato microbiologicamente secondo le linee guida dettate dal Ministero della Salute. Concludo con l’auspicio che suddetti controlli vengano posti in essere come da regolamento soprattutto a tutela dei soggetti a rischio: asmatici, cardiopatici, allergici.

