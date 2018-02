salute

Il latte intero fa bene al cuore: ecco perché

Stop al ''mito'' del latte scremato come necessariamente più sano: quello intero è migliore per il cuore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/02/2018 - 12:27:18 Letto 395 volte

Stop al “mito” del latte scremato come necessariamente più sano: quello intero è migliore per il cuore. Aumenta infatti i livelli di colesterolo buono (Hdl) nel sangue. Questo colesterolo spazza via quello cattivo dalle arterie e lo porta nel fegato dove viene scomposto e rimesso in circolazione nel corpo.

A evidenziarlo è uno studio danese, dell'Università di Copenaghen, pubblicato sulla rivista European Journal of Clinical Nutrition. Per arrivare a questa conclusione gli studiosi hanno fornito a 18 volontari (17 dei quali hanno completato l'esperimento) 500 ml al giorno di latte scremato o latte intero per tre settimane, effettuando degli esami del colesterolo e ripetendo poi il test con l'altro tipo di latte.

Dai risultati è emerso che se aumentavano i livelli di colesterolo buono invece per quelli di colesterolo cattivo non vi erano differenze tra i due tipi di latte. "I nostri risultati - scrivono gli studiosi- suggeriscono che il latte intero potrebbe essere considerato parte di una dieta sana tra la popolazione sana".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!