Il progetto ''PrevenGo'' sbarca a Palermo: test HIV a bordo di Lisca Bianca

Secondo l'Istituto Superiore di Sanità la Sicilia è tra le regioni con aumento percentuale maggiore di nuove diagnosi di HIV: Arcigay Palermo promuove la prevenzione itinerante, attraverso test rapidi e anonimi

Un camper, 3000 test a risposta rapida, 250 volontari, 4 sportelli di ascolto e 5000 utenti raggiunti in 3 province siciliane. Sono i numeri di "PrevenGo - La prevenzione viene da te", progetto pilota voluto da Arcigay Palermo e finanziato da Fondazione Con il Sud. Il progetto affronta per per la prima volta in Italia, "on the road" e su una scala così ampia, la prevenzione, la sensibilizzazione e l'informazione sulle infezioni sessualmente trasmissibili (IST), mettendo insieme ascolto e diagnosi precoce. Secondo il Notiziario dell'Istituto Superiore di Sanità 2015, e in particolare tra migranti e MSM (maschi che hanno relazioni sessuali con maschi), la Sicilia è tra le regioni con aumento percentuale maggiore di nuove diagnosi di HIV: la proporzione di nuove diagnosi tra gli MSM è aumentata dal 31% del 2010 al 40,9% del 2014.

Il camper, commissionato appositamente, è un vero ambulatorio mobile. A bordo ospita il personale medico, Arcigay Palermo e i volontari, in un tour della prevenzione di un anno nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento. Soprattutto in luoghi a maggiore frequenza (discoteche, scuole, università, piazze) e luoghi più a rischio di marginalizzazione, come quelli dove si pratica la prostituzione. I test sono 3000, capillari e a risposta rapida COMBO: basta il prelievo di poche gocce di sangue da un dito per registrare la presenza di anticorpi contro HIV, HCV e sifilide. Questo tipo di test contribuisce a diminuire il timore nei confronti della prevenzione ospedaliera, e aumenta l'accessibilità alle cure di chi non ha mai effettuato alcuna analisi e non è a conoscenza del proprio status sierologico. E poi ancora, quattro sportelli di ascolto, informazione, screening e accoglienza saranno allestiti all'Ateneo universitario di Palermo e nei locali della sede cittadina di Arcigay, in via Rosa alla Gioiamia, e hanno diverse funzioni: la prevenzione delle IST, la lotta allo stigma delle persone positive al virus HIV, ascoltare e sostenere le persone LGBT italiane e straniere, contribuire a combattere l'omofobia, il razzismo e la tratta legata al giro della prostituzione.

"PrevenGo" fa tappa anche nelle acque palermitane: mercoledì 29 agosto a partire dalle 19 e fino alle 22, Arcigay Palermo insieme a volontari e medici effettuerà i test per il virus HIV, HCV, sifilide e infezioni sessualmente trasmissibili a bordo di Lisca Bianca, ormeggiata alla Cala di Palermo. I test sono a risposta rapida e sono gratuiti e anonimi, e non è necessaria alcuna prenotazione. La barca è una storica leggenda dei mari: un Carol Ketch da 36 piedi varato nel 1981 a Palermo, che ha fatto il giro del mondo tra l'84 e l'87, governata dai coniugi Sergio e Licia Albeggiani. È stata rimessa in mare dopo trent'anni di secca, a seguito di un restauro fedele e preciso.

