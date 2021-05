reggiseno

Il reggiseno può provocare il cancro della mammella?

Pubblicata il: 25/05/2021

C’è voluto uno studio di popolazione caso-controllo per stabilire una volta per tutte che indossare il reggiseno non rappresenta un fattore di rischio per il cancro della mammella nelle donne. Le donne possono stare tranquille: il reggiseno, uno dei capi più femminili del guardaroba, non è un fattore di rischio e tutti gli allarmi lanciati negli ultimi anni possono essere definitivamente archiviati. Inizialmente si supponeva che il reggiseno ostacolasse il drenaggio dei prodotti del catabolismo a livello del seno e questo a sua volta provocasse lo sviluppo della malattia.



“Dagli ultimi studi effettuati - afferma Lu Chen, della Public Health Sciences Division presso il Fred Hutchinson Cancer Research Center (Seattle, USA) – non sussiste alcuna prova che indossare il reggiseno aumenti il rischio per una donna di sviluppare il tumore della mammella. Inoltre, il rischio non si modifica a seconda se il reggiseno sia del tipo con il ferretto o quanto tempo sia indossato sia di giorno che di notte”.

Il Giornale Ufficiale di American Association for Cancer Research ha pubblicato di recente uno studio avvalendosi di una rigorosa ricerca epidemiologica che ha preso al vaglio diversi modi di indossare il reggiseno. Alla ricerca hanno preso parte 454 donne affette da carcinoma duttale invasivo, 590 donne con carcinoma lobulare invasivo e 469 donne in buona salute e tutte un età compresa tra 55 e 74 anni. Sono stati raccolti tutti i dati anamnestici familiari, riproduttivi e dermografici con un questionario ad hoc e tutte le abitudini all'uso del reggiseno, per quante ore veniva indossato e per quanti giorni la settimana, se veniva utilizzato con ferretto o senza, la misura della coppa e se veniva esso preferito ad alcuni modelli piuttosto che ad altri. Nessuno dei dati raccolti aveva correlazione ad alcuna alterazione patologica di cancro della mammella. In conclusione: assoluzione piena all'uso del reggiseno di qualsiasi modello.

