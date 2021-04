Il Vaccino Pfizer efficace al 91,3% fino a 6 mesi

Vaccino Pfizer

Vaccino Pfizer, alta protezione anche dopo 6 mesi.

Vaccino Pfizer, alta protezione anche dopo 6 mesi dall'iniezione scudo. Una nuova analisi aggiornata dimostra che "il vaccino di Pfizer e BioNTech ha un'efficacia del 91,3% contro Covid 19, misurata da 7 giorni fino a 6 mesi dopo la seconda dose". A comunicarlo sono le due aziende riportando l'esito dell'analisi condotta sui 46.307 partecipanti allo studio (più di 12mila hanno ricevuto il vaccino almeno 6 mesi fa).

Dall'esame di 927 casi sintomatici confermati di Covid viene confermata "l'elevata efficacia e l'assenza di gravi problemi di sicurezza fino a sei mesi dopo la seconda dose nell'analisi aggiornata dello studio storico sul vaccino". Vaccino che è risultato "efficace al 100% nella prevenzione di malattie gravi come definite dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie ed efficace al 95,3% nella prevenzione di Covid grave come definita dalla Fda" statunitense.

Il vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNtech è risultato infatti "efficace al 100% nelle prevenzione dei casi di Covid-19 in Sudafrica, dove è prevalente la variante di Sars-CoV-2 B.1.351", hanno spiegato ancora le due aziende, riportando un'analisi aggiornata di 927 casi sintomatici confermati di Covid osservati nel loro studio cardine di fase 3 fino al 13 marzo 2021.

"La sicurezza dei vaccini è ora valutata in più di 44.000 partecipanti di età pari o superiore a 16 anni, con oltre 12.000 partecipanti vaccinati che hanno un follow-up di almeno sei mesi dopo la seconda dose". Le aziende prevedono di "condividere presto questi risultati con le agenzie di regolamentazione di tutto il mondo", si legge nella nota diffusa dalle aziende.

Fonte: Adnkronos

