In Sicilia un polo d'eccellenza mondiale per la cura del linfedema: al via Convegno nazionale di Medicina Complementare

La Sicilia è la prima regione al mondo a sperimentare una cura alternativa ed efficace al linfedema.

La Sicilia è la prima regione al mondo a sperimentare una cura alternativa ed efficace al linfedema, patologia cronica rara che nell’isola interessa 50.000 persone. Una terapia innovativa che verrà ufficialmente presentata il 26 e il 27 novembre in occasione del secondo Convegno nazionale di Medicine Complementari che si terrà a Palermo.



Il convegno nazionale sarà l’occasione per celebrare i 200 anni di Omeopatia, arrivata in Italia, più precisamente a Napoli, nel 1821 al seguito delle truppe austriache. Spazio dunque all’omeopatia, tra tradizione e attualità, terapie complementari e rigenerative e agopuntura, tra prevenzione e percorsi terapeutici.



Ad ospitare il grande evento dedicato alla medicina complementare sarà il Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa in via della Favorita 1. L’apertura dei lavori è in programma per le ore 9.00 con l’intervento di Edmondo Palmeri, presidente del congresso, Gaetano Galvagno, presidente dell’Ars, Salvatore Amato, presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo, Mario Bilardo, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Palermo, Eleonora Indorato, dirigente della Scuola di Medicina Generale CEFPAS e Giovanni Gorga, presidente di Omeoimprese.



“Già applicato con successo su diversi pazienti il trattamento si basa sull’uso delle cellule mononucleate del sangue che permette di curare il linfedema primario, riducendo sensibilmente la circonferenza dell’arto interessato dalla malattia e dando dunque ottimi risultati - dichiarano il dott. Edmondo Palmeri, chirurgo vascolare e consigliere Nazionale SIF, e Mario Bellisi, responsabile dell’Unità operativa semplice dipartimentale di Flebolinfologia dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Palermo - Al momento la terapia viene somministrata solo a Palermo, presso l’Unità di Flebolinfologia del Policlinico Paolo Giaccone. Non esiste nessun altro posto in cui è possibile sottoporsi a questa cura, motivo per il quale stiamo trattando anche pazienti provenienti da tutti i paesi del mondo, tra cui la Grecia”.



Durante la due giorni, si parlerà, inoltre, della recente istituzione del Gruppo di Lavoro per il Linfedema presso l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana - team diretto dal dott. Mario Bellisi e dal dott. Edmondo Palmeri - che ha come obiettivo quello di sviluppare un'offerta assistenziale più ampia e diversificata nell’Isola, promuovendo la costituzione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale e di una Rete dei Centri Regionali, per il trattamento del Linfedema e delle patologie correlate al sistema linfatico.

(Nella foto il dottor Edmondo Palmeri, presidente del Congresso)

