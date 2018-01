influenza

Influenza:raddoppiano i casi in Italia. I più colpiti i bambini

Raddoppia il numero di italiani rimasti a casa per l'influenza...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/01/2018 - 13:19:04 Letto 331 volte

Raddoppia il numero di italiani rimasti a casa per l’influenza.

Secondo quanto riportato nel bollettino dell'Istituto superiore di sanità, dal 25 al 31 dicembre si sono registrati circa 673mila casi per un totale di circa 2.168.000. Nella settimana precedente gli italiani colpiti dal virus erano stati 387mila.

Il livello di incidenza in Italia è pari a 11,11 casi per mille assistiti, questo dato dimostra che è già stato superato il massimo raggiunto nella scorsa stagione e ci si sta avvicinando molto al valore di 13,50 che definisce un'intensità alta.

L’influenza sta colpendo tutta l’Italia in lungo e in largo e per quanto riguarda la fascia di età interessata si legge nel bollettino che “i più piccoli risultano essere maggiormente colpiti. Nella fascia di età 0-4 anni l'incidenza è pari a 29,17 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 18,96 nella fascia 15-64 anni a 10,07 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 6,27 casi per mille assistiti".

