Iperidrosi e tossina botulinica

La sudorazione è un fenomeno naturale, necessaria per la regolazione della temperatura corporea, regolata centralmente dall’ipotalamo e perifericamente dal sistema simpatico. L’iperidrosi è un aumento della sudorazione...

La sudorazione è un fenomeno naturale, necessaria per la regolazione della temperatura corporea, regolata centralmente dall’ipotalamo e perifericamente dal sistema simpatico. L’iperidrosi è un aumento della sudorazione. E’ un problema spesso sottovalutato dai medici, ma condiziona molto la vita dei pazienti. In questi soggetti (che rappresentano circa il 3 per cento della popolazione), il sistema simpatico (diventa “antipatico”) perché funziona più del dovuto.



IPERIDROSI ASCELLE , MANI E PIEDI



La forma clinica più frequente viene definita idiopatica. Cioè non se ne conosce la causa.

Colpisce ascelle, mani e piedi. Esordisce nell'infanzia o nell'adolescenza e si protrae per tutta la vita.

E’ spesso ereditaria. Ansia e nervosismo possono aggravare il disturbo. L’iperidrosi delle mani crea veri e propri complessi a questi pazienti che hanno spesso imbarazzo a dare la mano alle altre persone. Questo porta il soggetto ad isolarsi dal mondo, comportando spesso problematiche psicologiche e sociali. Anche le scelte lavorative sono condizionate dall’iperidrosi (musicisti, lavoro al computer).



L'iperidrosi ascellare può creare forte imbarazzo per la formazione di aloni bianchi sui tessuti per il contenuto salino.



Non bisogna confondere l’iperidrosi ascellare con la bromidrosi (cattivo odore). L’aumento della sudorazione ascellare, palmare, plantare è assolutamente inodore!



TOSSINA BOTULINICA



La tossina del batterio Clostridium botulinum può bloccare o ridurre la secrezione della ghiandola sudoripara. La tossina botulinica agisce sulle terminazioni nervose che regolano la sudorazione, bloccando la produzione di acetilcolina, sostanza che normalmente stimola la ghiandola a produrre sudore.

La metodica consiste nell’iniettare piccole quantità di tossina botulinica, opportunamente diluite, direttamente nella sede dell’iperidrosi. (v. figura clicca su: vedi allegato in basso)*. I migliori risultati si ottengono nell’iperidrosi ascellare. Si praticano numerose punture in ambedue i cavi ascellari. Le iniezioni si praticano con microaghi assolutamente indolori. L'effetto terapeutico inizia dopo circa una settimana, in alcuni casi anche dopo qualche giorno. La durata della riduzione totale del sudore, dura circa 9 mesi. In alcuni soggetti può durare anche un anno. In genere una o due sedute all’anno, sono più che sufficienti per controllare il disturbo, con un indubbio miglioramento della qualità di vita di questi pazienti. La metodica, se ben eseguita da un dermatologo esperto, non presenta alcun effetto collaterale.

Le infiltrazioni di tossina botulinica si possono utilizzare anche nell’iperidrosi palmo-plantare. In queste sedi la durata dell'effetto terapeutico è minore, circa tre mesi.

Poiché tali sedi sono molto sensibili, le microiniezioni , vanni praticate in anestesia locale.

Anche se la terapia con tossina botulinica non è definitiva e si deve praticare una, due volte l’anno, i pazienti preferiscono di gran lunga questa metodica all’intervento chirurgico di simpaticectomia che presenta molti effetti collaterali ed alti costi.



Prof. Francesco Bruno



Segretario Scientifico Isplad (Società Italiana di Dermatologia Estetica e Plastica) Milano via Santa Sofia 18



http://www.francescobrunodermatologo.it/



