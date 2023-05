Giornata Mondiale senza tabacco

Iss: In Italia calano i fumatori, ma si fuma di più

Fuma il 20,5% degli over15, in media 12,5 sigarette; in maggioranza uomini e al Sud.

31/05/2023

Il fumatore diventa policonsumatore e l'allarme è soprattutto per gli adolescenti: più di 1/3 tra 14 e 17enni che fumano utilizza uno dei prodotti disponibili sul mercato, e una quota consistente li usa tutti.

In Italia calano i fumatori, ma si fuma di più. Emerge dal Rapporto Nazionale sul Tabagismo dell'Iss diffuso per la Giornata Mondiale senza tabacco che si celebra oggi. Questi alcuni dei dati forniti: fuma il 20,5% degli over15, in media 12,5 sigarette; in maggioranza uomini e al Sud. I fumatori tra 14-17 anni sono il 36,6%.

