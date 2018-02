sport

La colazione perfetta per chi pratica sport la mattina

È ormai ben risaputo che la colazione è il pasto più importante della giornata. Dopo una notte di sonno, l’organismo ha bisogno di essere rifornito del supporto energetico necessario per la ripresa dell’attività, non solo quella fisica ma anche mentale. A maggior ragione chi corre o pratica sport in generale non dovrebbe mai saltare il pasto mattutino.

Dunque, cosa è meglio mangiare in relazione all’impegno fisico compiuto di prima mattina e alla lista di impegni lavorativi o familiari che ci attendono? La scienza dice che iniziare il nuovo giorno con una colazione abbondante è uno degli stimoli principali per indurre la secrezione di leptina, l'ormone che regola la piena attivazione di tutti i nostri maggiori processi metabolici. Una colazione sana aiuta inoltre a tenere sotto controllo gli stati infiammatori e rende più stabile l'umore. Il pasto del mattino non solo determina l'inizio simbolico della giornata, ma anche l'andamento del nostro metabolismo nelle ore successive.

Nel corso della settimana, chi si allena al mattino normalmente lo fa prima di andare al lavoro e quindi prima di colazione, correndo a stomaco vuoto. Al rientro dalla corsa, dopo la doccia, iniziate con un frutto fresco o una spremuta. Passate poi alla classica base liquida, che può essere costituita da latte, latte di soia o di cereali, yogurt, tè, tisane o altre bevande dolci ma non dolcificate. Arricchite questa base con una componente di carboidrati come fette di pane integrale, fette biscottate integrali, torte integrali senza zucchero, corn flakes integrali, fiocchi di cereali freschi o tostati, gallette di riso integrale soffiato, gallette di crusca, biscotti integrali, muesli, senza privarvi di un po’ di miele o marmellata, con o senza un velo di burro. Non dimenticatevi infine di reintegrare anche le proteine, ad esempio con un uovo, qualche fetta di prosciutto o di un altro affettato; frutta secca, un pezzo di formaggio o qualche striscia di salmone.

