dieta

La dieta mediterranea è la migliore per la salute

La dieta mediterranea, insieme con quella anti-ipertensione (Dash), è la migliore per la salute.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/01/2018 - 15:57:22 Letto 351 volte

La dieta mediterranea, insieme con quella anti-ipertensione (Dash), è la migliore per la salute. A metterne in fila 40, da quelle “classiche” a quelle più di moda, è stata anche quest'anno la rivista statunitense U.S. News and world report, il cui panel di esperti ha decretato l'ex aequo, mentre lo scorso anno era stata quella Dash a prevalere.

Gli esperti hanno dato il loro punteggio alle diete sulla base di diversi parametri, dalla facilità di aderenza alla dieta alla probabilità di perdere peso a breve e lungo termine all'efficacia contro malattie come diabete e problemi cardiovascolari. Ad ottenere il punteggio più alto, 4,1 su 5, sono state appunto la dieta mediterranea e quella antipertensiva, che spinge su frutta e verdura, limitando grassi e zuccheri e tagliando decisamente il sale.

Anche in fondo alla classifica, con una votazione di appena 1,9, c'è un pari merito tra la dieta Dukan e quella chetogenica, la prima soprattutto perché troppo restrittiva mentre la seconda per la difficoltà nel seguire i complicati dettami. "C'è grande discussione su cosa considerare 'alimentazione sana - sottolinea David Katz, direttore dello Yale University Prevention Research Center, uno degli esperti del panel -, ma non c'è un solo regime alimentare che va bene per tutti. In ultima analisi la dieta 'migliore' è quella che può essere adottata e sostenuta nel tempo".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!