La nuova frontiera delle farmacie: scopri cosa offre la farmacia più vicina a te

La farmacia ha subito un processo di evoluzione costante, infatti, è diventata non solo un luogo dove acquistare i medicinali ma consentono anche di effettuare dei test diagnostici su prenotazione e altri servizi.

Con il passare degli anni la farmacia ha subito un processo di evoluzione costante. Oggigiorno, infatti, è diventata non solo un luogo dove acquistare i medicinali. Si tratta, in poche parole, di una realtà sempre più vicina alle esigenze dei pazienti, la cosiddetta “farmacia dei servizi”, che si contrappone al modello tradizionale di farmacia, poiché capace di fornire un canale diretto ai cittadini. In poche parole, le farmacie sono diventate una struttura dove poter svolgere una pluralità di attività e non solo prendere i classici medicinali o prodotti affini. Più precisamente, il concetto di “farmacia dei servizi” non è solamente “astratto” ma è definito puntualmente dalla legge, ovvero dall’art. 11 della Legge n. 69 del 2009. La normativa in questione, infatti, ha previsto per la prima volta che le farmacie potessero fornire nuovi servizi in ambito sanitario ai cittadini definendo, così, il cosiddetto modello della farmacia dei servizi.

Esami e test diagnostici

Molte farmacie distribuite sul territorio, consentono di effettuare dei test diagnostici su prenotazione. Tra i più diffusi, vi è l’elettrocardiogramma. In questo caso, le farmacie si avvalgono della collaborazione di strutture ospedaliere convenzionate, che permettono la refertazione e la consegna in tempi brevi del referto al paziente. Oppure, è possibile effettuare l’autoanalisi di sangue ed urine. Le farmacie, infatti, hanno dei kit appositi che permettono di eseguire tutti i controlli di routine con la stessa precisione di un laboratorio di analisi, con la comodità di poter saltare le code. Nella maggior parte delle farmacie, poi, è possibile misurare la pressione arteriosa tutti i giorni e senza attese, in modo da ottenere un responso in pochi minuti. Se si ha necessità di effettuare un esame o un test diagnostico, pertanto, quello che bisogna fare è trovare la farmacia più vicina disposta ad eseguirli.

Consegna a domicilio dei farmaci

In genere quando si ha il bisogno di acquistare dei farmaci occorre trovare la farmacia più vicina in modo da non perdere tempo. Tuttavia, le nuove farmacie offrono un servizio davvero innovativo, ovvero la consegna a domicilio dei farmaci. In questo modo è possibile chiedere ed ottenere i propri farmaci senza dover mettere piede fuori di casa. Ovviamente non tutte le farmacie offrono questo servizio, pertanto, prima di ordinare i farmaci è sempre consigliabile informarsi se il suddetto servizio è garantito dalla farmacia più vicina.

Assistenza psicologica

Non tutti sanno che moltissime farmacie stanno mettendo a disposizione dei propri clienti un vero e proprio servizio di assistenza psicologica. In sostanza, le farmacie danno la possibilità a chiunque sia interessato di fare una consulenza con uno psicologo in modo da valutare il proprio stato psichico. Anche in questo caso, tale servizio non è garantito da tutte le farmacie presenti sul territorio italiano.

Analisi di pelle e capelli

Alcune farmacie, permettono di effettuare test accurati ma non invasivi del cuoio capelluto e della cute, utilizzando le tecnologie più avanzate. L’analisi della pelle, permette di individuare in circa 15 minuti il tipo di pelle ed il fototipo, attraverso la determinazione dell’elasticità cutanea e della quantità di sebo. L’analisi dei capelli, invece, consente di trovare le soluzioni più indicate per trattare problemi comuni come la forfora, la caduta dei capelli, il prurito oppure la desquamazione. In conclusione, se si ha il bisogno di sottoporsi a queste analisi, è consigliabile informarsi se sia possibile eseguirli presso la farmacia più vicina a sé.

