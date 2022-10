risata

La risata ci serve per sopravvivere, lo dice uno studio italiano

Nei due anni di ricerca sono state studiate sia le caratteristiche fisiche, che i centri cerebrali legati alla produzione dell'atto del ridere e i benefici dell'umorismo per la salute.

La risata? È uno strumento fornito dalla natura per aiutarci a sopravvivere. A dirlo è un nuovo studio, dopo due anni di ricerca, di Carlo Bellieni, pediatra e neonatologo, professore dell’Università di Siena. Dalle cause dell’umorismo fino alle caratteristiche della risata e dei benefici dell’organismo, la ricerca di Bellieni è stata pubblicata sulla rivista internazionale New Ideas In Psychology e prende in considerazione le possibili ragioni evolutive alla base di questo comportamento.

"Il riso abbonda sulla bocca degli stolti”, l’antico proverbio latino non sarebbe così corretto. Per il professore Carlo Bellieni: "La risata è nata come una forma di linguaggio ancestrale, prima della parola e si è sviluppata nei nostri progenitori prima della nascita del linguaggio stesso. Nata per avvisare di uno scampato pericolo è rimasta perché benefica per psiche e organismo".

Nel suo studio spiega quale sia la causa dell'umorismo e il perché la risata ritmica ne sia la manifestazione fisica. Nei due anni di ricerca sono state studiate sia le caratteristiche fisiche, che i centri cerebrali legati alla produzione dell'atto del ridere e i benefici dell'umorismo per la salute. "La teoria più plausibile per l'umorismo è quella dell'incongruenza, - spiega Bellieni -, dove un evento o un oggetto incongruo provoca un senso di meraviglia, ed è seguito da qualcosa che rassicura gli astanti sulla sua innocuità". La risata sarebbe la stigmatizzazione di questa innaturale incongruenza, attraverso la sua forma sonora e ritmica "come una sorta di segnale di cessata allerta dopo lo shock indotto da ciò che sembra pericoloso per la fluidità della vita". Insomma, a ridere non sarebbero solo gli stolti, ma tutti gli esseri umani nella quotidiana lotta alla sopravvivenza.

