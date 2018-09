La sindrome fibromialgica verso l'inserimento nei LEA

"Il ministero della Salute ha riconosciuto la sindrome fibromialgica come una malattia cronica invalidante. Il primo passo importante perché possa essere finalmente inserita tra le prestazioni previste dai Lea (Livelli essenziali di assistenza). Colpisce circa due milioni di persone, eppure nonostante la gravità dei disturbi, dell'impatto sociale e sanitario, che necessitano di un percorso assistenziale definito, l'Italia rimane ancora uno dei pochi Paesi europei in cui non è stata ancora riconosciuta dal Servizio sanitario nazionale tra le malattie croniche per le quali è prevista l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria".