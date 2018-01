risveglio felice

Le regole per cominciare la giornata con il piede giusto

Alzarsi col piede giusto è il segreto per rendere l'intera giornata produttiva, essere energico fino a sera sia fisicamente, sia mentalmente.

Alzarsi col piede giusto è il segreto per rendere l'intera giornata produttiva, essere energico fino a sera sia fisicamente, sia mentalmente. Dal bicchiere d'acqua al risveglio, a sport e luce naturale, ecco allora alcuni trucchi da ripetere scrupolosamente ogni giorno, per non annegare fin dal primo mattino sotto stress e impegni inderogabili. La ricetta per massimizzare la propria resa arriva da Namni Goel, docente di psichiatria presso la University of Pennsylvania's School of Medicine (USA). Secondo quanto Goel ha riferito alla NBC news, "la mattina è un momento critico che può decidere il tono dell'intera giornata, nonché anche la tua salute a breve e lungo termine".

Pianificare la giornata: Per iniziare la giornata col piede giusto si parte la sera prima, facendo una minima pianificazione per il giorno dopo, almeno per le prime ore. Basta già adottare la buona abitudine di decidere i vestiti che indosserai e cosa mangerai a colazione, decisioni apparentemente banali che, però, se prese il mattino stesso, rubano tempo e fatica che si può spendere per questioni più importanti.

Non indugiare nel letto: Poltrire altri dieci minuti dopo il suono della sveglia non è utile perché in quel breve frangente non si può godere di un sonno di qualità, quindi di fatto è un tempo inutile per il riposo.

Seguire orari regolari: Andare a letto e svegliarsi sempre alla stessa ora è un toccasana per mente e corpo: infatti, spiega Goel, solo così il fisico manterrà salutari ritmi circadiani (che scandiscono l'alternanza sonno/veglia e tante altre funzioni biologiche), che regolano metabolismo ed energia.

Un bicchiere d'acqua al risveglio: Serve a reidratare il corpo dopo ore senza bere e anche ad attivare il metabolismo; il corpo ha bisogno di acqua per regolare, ad esempio, i processi digestivi.

Meditare: Può essere un ottimo esercizio per la mente svolgere ogni mattino un breve esercizio di meditazione: dà energia, creatività e concentrazione. Specie nel caso in cui la meditazione non riesca perché avete difficoltà a spegnere il cervello e svuotarlo dalle preoccupazioni, meglio optare per scrivere un diario o colorare, attività che - come la meditazione - calmano, aiutano la concentrazione e il pensiero creativo.

Sport: Di prima mattina fa particolarmente bene, liberando endorfine (antidolorifici naturali) che restano i circolo tutto il giorno.

Luce: L'ideale è iniziare la mattina esponendosi alla luce naturale, che regola i propri ritmi e spegne il sonno (la luce inibisce la produzione di ormone del sonno, la melatonina); inoltre la luce solare fa bene all'umore.

Colazione: Il primo dovere della giornata, un pasto insostituibile perché dà energia e riduce l'appetito nel corso di tutto il giorno. Scegliere proteine e i carboidrati sani della frutta; no a dolci e snack che contengono zuccheri cattivi. Chi salta la colazione è meno energico e più a rischio di ingrassare, come rilevato da Goel nei suoi studi.

Dedica tempo ai tuoi cari: Fare colazione in famiglia, parlare (anche solo al telefono mentre andiamo in ufficio) con qualcuno che ci dà il buon umore è un modo per ricaricarsi di energia; evitare ove possibile le persone difficili nella vostra vita, che hanno invece effetto contrario al mattino.

