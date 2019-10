dieta alimentare

Lezione alimentare su un catamarano per i pazienti oncologici

A lezione di dieta alimentare navigando su un catamarano. Sabato 12 ottobre pazienti oncologici protagonisti di un progetto di umanizzazione delle cure.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/10/2019 - 16:36:40 Letto 338 volte

Un catamarano per umanizzare le cure, favorendo l’alimentazione. Un innovativo progetto rivolto ai pazienti oncologici prende il via sabato prossimo 12 ottobre, su iniziativa dell’Unità operativa di Oncologia medica dell’Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello diretta da Francesco Verderame.

Il gruppo di psicologhe che opera all’interno del reparto ha infatti organizzato l’iniziativa “Navigare verso altri lidi: la diversificazione dell’ambiente di cura nel paziente oncologico”. Protagonisti appunto sei pazienti oncologici in cura ad Oncologia medica che sabato mattina si ritroveranno alle 10 al molo Riva sud del porticciolo turistico di Marina di Villa Igiea per salpare a bordo del catamarano Favonia (un Fontain Paijot 45 piedi) messo a disposizione dell’armatore Gioacchino Guccione, guidato dal comandante Giovanni Pecorella.

Una giornata di navigazione in direzione Mondello e Isola delle Femmine che non vuole essere solo di svago e relazioni, ma dedicata alla nutrizione in oncologia, ovvero guidare i pazienti verso diete alimentari adatte ad affrontare al meglio questa fase di vita che a causa delle terapie chemioterapiche può portare a serie difficoltà nutrizionali legate al senso di fame e all’alterazione del gusto. A bordo del catamarano durante la navigazione saranno infatti presenti la dr.ssa Rossella Guggino, nutrizionista, che illustrerà le linee della nutrizione in oncologia e della dieta mediterranea antinfiammatoria e presenterà l’App Nutrient, e uno chef specializzato in tradizione e cucina mediterranea, che preparerà in show cooking le pietanze che i pazienti consumeranno a bordo. Gli stessi pazienti potranno intervenire con domande e consigli sulla preparazione delle pietanze.

Nel pomeriggio alle 17 il rientro a Marina di Villa Igiea. A dare il via alle operazioni di imbarco e a presentare e seguire l’equipaggio saranno l’oncologa dr.ssa Francesca Spinnato e le dottoresse Rita Corazza e Lucia Lombardo, psicologhe e psicoterapeute dell’Unità di Oncologia Medica di Villa Sofia Cervello. Interverranno il Direttore Generale dell’Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello, Walter Messina, e il Direttore dell’Unità Operativa di Oncologia Medica, Francesco Verderame.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!