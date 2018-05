bellezza

Il limone, alimento ricchissimo di vitamina C, è anche un ottimo alleato per la nostra bellezza.

Il limone, alimento ricchissimo di vitamina C, è anche un ottimo alleato per la nostra bellezza. Oltre ad essere indicato per prevenire diverse patologie, è anche un prezioso per la bellezza di pelle e capelli, e inoltre è perfetto per condire le insalate e indispensabile in molte preparazioni culinarie, dolci e salate.

Il limone è ricco anche di calcio, magnesio, potassio e antiossidanti. Per le sue eccezionali virtù è anche considerato un ottimo alleato di pelle e capelli. Ecco qualche suggerimento per rimedi facili e semplicissimi da preparare anche a casa, per sfruttare al meglio le tante proprietà che caratterizzano questo particolare alimento.

Al mattino: un bel bicchiere d'acqua tiepida con la spremuta di un limone è un vero toccasana per la nostra salute. Al mattino a stomaco vuoto, questa bevanda è un toccasana per molte funzioni del nostro organismo, tra cui quelle intestinali, ma è anche fondamentale per innalzare le difese immunitarie.

Detergente naturale: il miglior detergente per il viso è fatto di succo di limone, yogurt bianco e qualche goccia di olio essenziale: una miscela fantastica per detergere il viso. Basta mescolare gli ingredienti e massaggiare questa soluzione sulla pelle, lasciandola in posa per una decina di minuti.

Senza macchia: il potere schiarente del limone è noto fin dai tempi antichissimi. Infatti, grazie all'acido citrico e alla vitamina C ha una incredibile proprietà illuminante ed è quindi un ottimo rimedio contro le macchie dell’età o che derivano dell’esposizione al sole. Basta sciogliere un pizzico di zucchero in mezzo succo di limone e applicare questa lozione ogni giorno sul viso.

Punti neri addio: oltre che schiarire le macchie, il limone è un ottimo rimedio per purificare a fondo i pori della pelle e combattere punti neri e acne. Anche in questo caso il rimedio è facile: al succo di mezzo limone aggiungiamo un cucchiaino di miele, mescoliamo e applichiamo per un quarto d'ora la maschera ottenuta direttamente sulla parte da trattare.

Labbra morbide: per una bocca da baciare, eliminiamo la secchezza e la disidratazione causate dagli agenti atmosferici e dall’utilizzo eccessivo di riscaldamento o aria condizionata. Basta applicare poche gocce di limone sulle labbra la sera prima di andare a dormire per risvegliarsi al mattino con labbra morbide e setose. Per un'azione esfoliante invece mescoliamo un po’ di succo a dello zucchero e passiamola delicatamente sulle labbra.

Chioma folta: per una chioma invidiabile prepariamo una maschera con succo di un limone filtrato, olio di oliva, olio di cocco e miele. Va applicata sui capelli ancora asciutti e lasciata in posa una decina di minuti e poi risciacquare.

Addio forfora: veramente odiosa, la forfora può essere un vero problema. Per dimenticarci di cosa si tratta facciamoci aiutare dal limone: l’acido citrico che contiene disinfetta i follicoli piliferi e quindi aiuta a eliminare la forfora. Una maschera ottenuta da una miscela di succo di limone e acqua da applicare sul cuoio capelluto per qualche minuto è facile ed efficace.

Capelli forti e sani: taumaturgico sempre, il limone rinforza i capelli e ripara i danni. Per rinforzare la chioma si può applicare una maschera una volta a settimana: una tazza di succo di limone e una di acqua di cocco sono i magici ingredienti. Una posa di un quarto d'ora per ottenere risultati davvero a prova di spazzola.

Evitiamo le cadute: abbiamo detto che questo frutto è ricco di vitamina C ma non solo. Infatti acido folico, vitamina B e sali minerali fanno del limone un frutto alleato contro la caduta dei capelli, essendo capace di riequilibrare il Ph naturale del cuoio capelluto. La forza del succo è capace di eliminare le cellule morte e prevenire l’indebolimento dei follicoli piliferi.

