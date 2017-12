studiare

Lo studio allunga la vita: per chi studia dopo il liceo un anno di vita in più

Gli anni passati sui libri sono un elisir di longevità.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/11/2017 - 17:42:54 Letto 522 volte

Gli anni passati sui libri sono un elisir di longevità. Il legame fra studio e speranza di vita è noto da tempo, ma ora i ricercatori dell'Ospedale universitario di Losanna e dell'Istituto svizzero di bioinformatica si sono spinti oltre e hanno quantificato questa relazione, scoprendo che ogni anno trascorso a studiare in un'alta scuola (dopo le superiori) allunga la speranza di vita di circa un anno. Chi fuma perde però questo vantaggio.

Le persone che hanno una formazione avanzata e sono benestanti possono accedere più facilmente alle strutture sportive, sono maggiormente consapevoli della propria salute e vanno più spesso dal medico, rileva Zoltán Kutalik, direttore del progetto, in una nota diffusa dal consorzio scientifico SystemsX.ch. La ricerca si ferma comunque al livello di dottorato, senza chiarire quali benefici sulla longevità ci possano essere proseguendo oltre gli studi.

Ben chiare sono invece le conseguenze nefaste del fumo sulla speranza di vita. I risultati evidenziano che consumare un pacchetto di sigarette al giorno l'accorcia in media di 7 anni. Chi smette, però, la riallunga quasi come se non avesse mai iniziato. Minore è l'influenza del sovrappeso: per ogni chilo perso si guadagnano 2 mesi. Dimagrendo da 90 a 80 chili si può sperare di vivere un anno e mezzo in più, rilevano gli autori, precisando tuttavia che l'effetto sembra essere più marcato per masse corporee che vanno dai 70 agli 80 kg rispetto ai 120-130. La ricerca è stata condotta paragonando i geni, gli stili di vita e la speranza di vita di 600.000 persone.

