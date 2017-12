influenza

L'uomo con l'influenza soffre di più: la ricerca

Le battute sugli uomini che appena hanno due linee di febbre si lamentano come se fossero in punto di morte le abbiamo sempre sentite.

Le battute sugli uomini che appena hanno due linee di febbre si lamentano come se fossero in punto di morte le abbiamo sempre sentite. Ma un medico canadese, stanco di essere preso in giro dalla moglie, si è preso la briga di elaborare uno studio per dimostrare che, in verità, i maschi hanno ragione a lamentarsi perché i loro sintomi sono peggiori di quelli vissuti dalle donne: “La ricerca dimostra — ha spiegato il dottor Kyle Sue, professore di medicina di base alla Memorial University di Terranova in Canada— che gli uomini hanno una risposta immunitaria più debole alle infezioni delle vie respiratorie e alla febbre. I loro sintomi sono veramente peggiori e corrono più facilmente il rischio di finire in ospedale e di morire”.

Gli uomini sono stati presi in giro per decenni, accusati di essere melodrammatici quando, invece, la loro non era una sceneggiata. Il colpevole, in verità, sarebbe il testosterone che diminuirebbe la risposta del sistema immunitario all’influenza mentre, al contrario, gli ormoni femminili la aumenterebbero. “Accusare gli uomini di esagerare può portare a non curarli sufficientemente” dichiara Sue che invita i colleghi a studiare più a fondo la questione.

L’articolo, pubblicato sul British Medical Journal, ha fatto alzare più di un sopracciglio. “La maggioranza della letteratura scientifica prova che l’influenza dell’uomo non esiste - ha detto Helen Stokes-Lampard, presidente del Royal College dei medici generici -, il consiglio per tutti è di rimanere a casa, bere molta acqua e prendere il paracetamolo. La maggior parte delle persone, a prescindere dal sesso, si riprenderà in pochi giorni”.

