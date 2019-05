malattie della pelle

Malattie della pelle in aumento e la terapia fotodinamica: il tema dell'intervista alla dott.ssa Marzia Sgarito

Sempre più italiani soffrono di malattie della pelle, come dermatite atopica e psoriasi. Non solo, ma sono anche in continuo aumento i tumori cutanei con oltre 14.000 di nuovi casi per melanoma già nel 2018.

Le malattie della pelle di tipo tumorale che comportano un rischio di morte come melanomi, sarcomi e carcinomi sono in assoluto le più frequenti forme di cancro nell’uomo. Dati internazionali e nazionali mostrano che i tumori della pelle e più specificamente il melanoma e i tumori non-melanoma (cheratosi attinica, carcinoma basocellulare e carcinomasquamocellulare) hanno insieme un’incidenza più elevata rispetto al carcinoma della mammella, della prostata e del colon-retto rappresentando quindi una grave minaccia per la salute di milioni di persone. Inoltre, recenti studi epidemiologici mettono in evidenza che l’incidenza dei tumori cutanei continua ad aumentare significativamente in tutti i Paesi del mondo, inclusa l’Italia. Una buona notizia consiste, invece, nell’ottimo risultato di alcune tecniche terapeutiche come la “terapia fotodinamica” della quale ne parliamo con la dott.ssa Marzia Sgarito, specialista in Dermatologia e Venereologia, alla quale chiediamo:

La situazione diagnostica è cambiata negli ultimi 15 anni, in quale modo?

C’è stato un veloce susseguirsi di progressi radicali nelle procedure diagnostiche e la disponibilità di nuovi farmaci molto efficaci nella terapia di malattie infiammatorie e neoplastiche che hanno permesso di ottenere risultati terapeutici impensabili fino a 20 anni fa. Le ormai imprescindibili valutazioni con tecniche di diagnostica non invasiva, come dermoscopia, epiluminescenza digitale e microscopia confocale, hanno migliorato in modo radicale la sensibilità e specificità della diagnosi dei tumori cutanei.

Oggi sono disponibili farmaci, perlopiù biotecnologici, in cosa consistono?

Sono farmaci che hanno permesso di liberare i pazienti dalla schiavitù delle più frequenti e invalidanti patologie infiammatorie come psoriasi, dermatite atopica, idrosadenite, pioderma gangrenoso e tante altre. Inoltre, abbiamo saputo ridurre la mortalità delle più gravi reazioni da farmaco, e ricordiamo i progressi nella lotta alle principali malattie genetiche con la possibilità di una precoce diagnosi molecolare e un sostanziale miglioramento della sopravvivenza, e nell’efficace terapia delle patologie infettive. Ognuno di noi può fare molto per “salvarsi la pelle” bastano tre accorgimenti: osservare con attenzione la propria cute, non indugiare troppo a consultare il medico se si nota qualcosa di anomalo ed esporsi al sole con attenzione per evitare le scottature.

Attualmente qual è il tumore più diffuso?

Ad oggi tra le cause più frequenti di visita dermatologica vi sono le Cheratosi Attiniche, considerate dei veri e propri carcinomi intraepiteliali. Le cheratosi attiniche appaiono dopo i 40 anni di età e la loro insorgenza ben si correla all’effetto cumulativo dell’esposizione solare. L’incidenza è elevata ed è in aumento in relazione sia all’allungamento della vita che alle abitudini che portano a maggiore esposizione solare. Le Cheratosi Attiniche insorgono su aree fotoesposte (cuoio capelluto calvo, viso, avambracci e mani) e si presentano come delle macchie eritematose con piccole squame superficiali, quando sono numerose donano una sensazione ruvida al tatto ed un aspetto di pelle disidratata. Oltre a rappresentare un inestetismo le cheratosi attiniche non sono da sottovalutare a causa della loro potenzialità di evolvere in carcinoma spinocellulare invasivo, infatti oltre il 60% dei carcinomi spinocellulari origina dalle cheratosi attiniche.

Tra le forme tumorali invasive sicuramente il Carcinoma Basocellulare o Basalioma è il più frequente tumore della pelle e ogni anno secondo le stimecolpisce circa 980mila italiani. La principale causa dello sviluppo dei basaliomi è l'esposizione eccessiva ai raggi solari e alle scottature che provocano danni al Dna delle cellule cutanee. Tra i tumori cutanei è ritenuto il meno aggressivo perché raramente produce metastasi, ma in realtà tende a infiltrarsi localmente e, soprattutto quando localizzato al viso, può persino portare alla perdita di organi (come occhi, naso, orecchie). Assai raramente è letale e nei casi iniziali basta l'asportazione chirurgica per eliminarlo, anche se in alcune varianti può ripresentarsi e richiedere asportazioni sempre più ampie. Altre aree frequentemente colpite sono quelle più esposte alle radiazioni ultraviolette (petto, schiena, braccia o gambe).

Il Basalioma come si riconosce?

Il basaliomi possono assumere vari aspetti clinici: spesso si presentano come piccole chiazze rosa rotonde o ovalari con papule perlacee in periferia, altre volte come papule o noduli traslucidi e di consistenza dura, esiste inoltre il basalioma pigmentato, il basalioma ulcerato e quello sclerodermiforme che somiglia ad una cicatrice piana per il colore bianco e la consistenza dura. Esistono infine delle forme cliniche assai rare e delle sindromi genetiche caratterizzate dalla comparsa di numerosi carcinomi basocellulari. Ad ogni modo è importante che qualsiasi lesione cutanea che non guarisce, che tende a crescere e che sanguina venga sottoposta con solerzia all’ attenzione del dermatologo di fiducia. Se la diagnosi è tempestiva il trattamento consente la guarigione completa con risultati estetici accettabili e minimi disagi del paziente.

Vari sono i trattamenti che abbiamo a disposizione per combattere le cheratosi attiniche e i tumori cutanei non melanoma (NMSC). Cosa consiglia?

Da un punto di vista pratico esistono due grandi concezioni terapeutiche: l’asportazione chirurgica del tumore e la distruzione in situ del medesimo. Nelle singole lesioni tumorali in genere è preferibile procedere con l’asportazione chirurgica seguita dall’ esame istologico che ci da conferma della completa eradicazione del tumore. In presenza di cheratosi attiniche e di carcinomi multipli una importante risorsa per il dermatologo è la terapia fotodinamica (PDT), una validissima metodologia non invasiva che consente di distruggere le cellule tumorali in modo selettivo grazie ad un processo chimico mediato dalla luce.

In cosa consiste la terapia fotodinamica?

Sulla cute foto-danneggiata e sede di tumori si applica una sostanza fotosensibilizzante in crema che viene assorbita esclusivamente dalle cellule maligne, la successiva esposizione ad una specifica sorgente di luce determina la distruzione selettiva delle cellule tumorali senza danni ai tessuti circostanti. La terapia fotodinamica offre diversi vantaggi rispetto ad altre procedure: la selettività dell’azione della terapia garantisce un ripristino ottimale della superficie cutanea, rispetto alle tecniche di trattamento non selettivamente mirate, e produce un risultato estetico abitualmente molto pregevole; inoltre la possibilità di trattare zone relativamente ampie in una singola seduta ci consente di intervenire su tutto il campo di cancerizzazione prevenendo la comparsa di nuove lesioni.

Le alternative alla PDT per il trattamento delle cheratosi attiniche sono il curettage, la crioterapia (distruzione per congelamento), la diatermochirugia (distruzione termica), in alcuni casi la radioterapia (con radiazioni X), la laser terapia, però tutte queste metodiche non hanno una selettività per le cellule alterate, sono più invasive e non specifiche rispetto alla PDT, ma trovano tutt’ora una indicazione in lesioni isolate/singole o quando non è possibile procedere alla PDT.

Quale macchinario innovativo viene utilizzato per eseguire la Terapia fotodinamica?

Lo studio si è recentemente arricchito di un nuovo dispositivo medicale dotato di ottica e matrice LED che permette di effettuare sia la terapia fotodinamica che altri tipi di fototerapia sfruttando i bassi livelli di energia incidente, potente ma capace di penetrare dolcemente. L’emissione a-traumatica e a-termica (vale a dire senza danneggiare né riscaldare le cellule) dei fotoni è in grado di aumentare il metabolismo cellulare favorendo la rigenerazione delle cellule compromesse o danneggiate, di migliorare la sintesi del collagene da parte dei fibroblasti e di favorire la riproduzione cellulare.

Oltre all’ambito oncologico, la terapia fotodinamica può essere utilizzata anche per altre condizioni dermatologiche. Quali?

Recentemente si stanno aprendo nuovi scenari di utilizzo della terapia fotodinamica, oltre le indicazioni terapeutiche di riferimento. Tale stimolazione dei tessuti consente quindi un utilizzo versatile del macchinario che personalmente impiego, con ottimi risultati, per favorire la guarigione delle ulcere cutanee e delle ferite chirurgiche, per indurre il ringiovanimento cutaneo, la ricrescita dei capelli, il trattamento dell’acne attiva e delle smagliature.

