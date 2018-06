alimentazione

Mangiare in ufficio fa ingrassare

Il pranzo in ufficio è deleterio per la salute.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/06/2018 - 14:36:58 Letto 368 volte

Il pranzo in ufficio è deleterio per la salute, perché nella maggior parte dei casi è troppo calorico e ricco di sale. Lo afferma uno studio presentato al meeting della American Society of Nutrition.

Lo studio statunitense si basa sull'analisi del cibo consumato da oltre 5mila lavoratori sulle proprie abitudini alimentari. Il pasto medio risultante ha mostrato troppi cereali raffinati, zuccheri e grassi, mentre in pochi erano presenti cereali integrali o frutta. Lo studio, scrivono gli autori, conferma altre ricerche che hanno trovato che chi mangia regolarmente in ufficio ha una probabilità maggiore di essere obeso, ha il colesterolo più alto e minori vitamine.

"Molto del cibo era ottenuto gratis - sottolinea Stephen Onuphrak, uno degli autori -. I datori di lavoro potrebbero considerare l'idea di avere politiche che incoraggiano opzioni più sane a meeting ed eventi sociali".

