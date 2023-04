vaccino Morbillo

Morbillo, nel 2022 è in calo la copertura vaccinale in Italia

Secondo l'Ecdc, un livello di copertura ottimale per una malattia così contagiosa ''è almeno il 95% con due dosi e omogenea su tutto il territorio''.

Nel 2022 la copertura vaccinale per il morbillo, in Italia, era del 92% della popolazione per la prima dose e dell'86% per la seconda, in calo rispettivamente dell'1% e del 3% rispetto al 2018.

Lo comunica, nel suo rapporto annuale sul morbillo, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, secondo cui un livello di copertura ottimale per una malattia così contagiosa "è almeno il 95% con due dosi e omogenea su tutto il territorio".

