Nato primo bimbo al mondo concepito dopo un trapianto di utero tra gemelle

È nato stamattina a Bologna il primo bimbo al mondo concepito dopo un trapianto di utero donato alla neomamma dalla propria sorella gemella.

È nato stamattina a Bologna il primo bimbo al mondo concepito dopo un trapianto di utero donato alla neomamma dalla propria sorella gemella. Il parto cesareo ha avuto luogo questa mattina presso il Policlinico S. Orsola di Bologna ed è stato eseguito da un'equipe internazionale. La procedura si è svolta in modo regolare e ha portato alla nascita di un bambino del peso di 2 chili 970 grammi. Le condizioni cliniche del neonato e della madre sono buone.

Protagoniste della storia sono una donna residente in Italia e la gemella omozigote che ha deciso di donarle il proprio utero. Il trapianto è stato eseguito dall'equipe medica svedese di Mats Brännström, direttore della Clinica Stockholm Ivf (Gruppo Eugin) e pioniere della tecnica del trapianto di utero, presso la Clinica Universitaria Pediatrica di Belgrado diretta da Zoran Radojicic nel mese di marzo 2017. All'intervento hanno preso parte anche Milan Milenkovic, Mirorslav Djordjevic e Stefan Tullius, direttore della Divisione Trapianti del Brigham and Women's Hospital presso la Harvard Medical School.

L'espianto è durato 10 ore, mentre il trapianto è durato 5 ore per un totale di 15 ore di complessa procedura chirurgica. Il decorso è stato regolare e privo di complicazioni per entrambe le pazienti. È stato poi effettuato un trattamento di procreazione assistita presso la Stockholm Ivf con un embrione crioconservato della coppia che ha dato origine alla gravidanza. Per tutta la durata della gravidanza, che ha avuto un regolare decorso, la paziente è stata seguita da Luca Gianaroli, direttore scientifico del S.I.S.Me. R. di Bologna, centro di ricerca per la fecondazione assistita scelto da Brännström.

